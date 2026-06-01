Lite tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini: riemergono accuse e retroscena...

Lite tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini: riemergono accuse e retroscena...

La rivalità tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini continua a far discutere anche a distanza di un anno dalla loro accesa lite a Ne Vedremo delle Belle. Tra accuse sui follower social, retroscena inediti e frecciate reciproche, la showgirl napoletana è tornata a raccontare la sua versione dei fatti, riaccendendo l’attenzione su uno degli scontri più chiacchierati del programma.

Patrizia Pellegrino sogna il ritorno al Grande Fratello Vip

Archiviata almeno in parte la polemica, la showgirl ha parlato nel programma A Tutto Gossip su RTV WEB anche della possibilità di rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip, esperienza vissuta nel 2022 e che oggi affronterebbe con uno spirito completamente diverso. Tuttavia, tra gli ex protagonisti che preferirebbe non ritrovare nel programma, il nome di Valeria Marini resta il primo della lista, segno che tra le due il feeling non è mai realmente nato.

Patrizia Pellegrino e il retroscena sulla lite con Valeria Marini: “Voleva lanciarmi una cosa in testa”

Ne Vedremo delle Belle ha lasciato il segno nonostante risultati d’ascolto inferiori alle aspettative. Lo show, condotto da Carlo Conti, ha regalato al pubblico momenti memorabili, in particolare il duro confronto tra Patrizia Pellegrino e Valeria Marini esploso durante la seconda puntata.

Al centro della discussione vi era la gestione dei profili social, con la Pellegrino che accusò la collega di gonfiare artificialmente il proprio seguito online.

A distanza di un anno, l’attrice e showgirl è tornata sull’argomento durante un’intervista rilasciata a Lisa Fusco nel programma A Tutto Gossip su RTV WEB, ribadendo la propria posizione e respingendo qualsiasi sospetto sul suo account. “Mi aveva accusato di comprare i follower, ma in realtà io ne ho molti meno di lei, anche se i miei, a differenza dei suoi, sono reali e attivi!“. La soubrette napoletana ha inoltre espresso dubbi sulla partecipazione effettiva dei seguaci della Marini, sostenendo di non notare un reale coinvolgimento sotto i suoi contenuti pubblicati.

Nel corso della stessa intervista, Patrizia Pellegrino ha raccontato ulteriori dettagli sui rapporti difficili con Valeria Marini dietro le quinte del programma. Secondo il suo racconto, il vero motivo del risentimento non sarebbe stato tanto lo scontro sui follower quanto alcuni atteggiamenti tenuti dalla collega durante le registrazioni. “Io non mi sono arrabbiata con Valeria per questo attacco sui finti follower che mi ha fatto ma perché lei voleva addirittura lanciarmi una cosa in testa senza neanche conoscermi“, ha dichiarato.

La Pellegrino ha poi criticato quella che considera una scarsa disciplina professionale, lamentando ritardi alle prove e comportamenti poco collaborativi: “Ho trovato un po’ indisciplinato il suo modo di fare. Deve per forza fare la diva“. Nonostante ciò, sembra che le scuse arrivate successivamente da parte della Marini siano state accolte.