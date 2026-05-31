Belen Rodriguez ha preso una decisione drastica. Avrebbe lasciato Milano dopo il ricovero.

Belen Rodriguez è sulla bocca di tutti. Dopo le giornate difficili che ha affrontato, sembra aver preso una decisione drastica, ovvero allontanarsi da Milano.

Belen Rodriguez dopo il ricovero: il ritorno sui social e la decisione drastica

Si è parlato molto di Belen Rodriguez negli ultimi giorni. La sua situazione delicata ha coinvolto tutti e sui social network sono arrivati moltissimi commenti, ipotesi e messaggi di affetto.

Nella serata del 29 maggio Belen ha deciso di mostrarsi di nuovo su Instagram, con una breve storia per far vedere ai suoi follower che stava meglio. La showgirl si è mostrata sdraiata a letto e ha fatto un occhiolino, arricchendo la storia con un cuore bianco.

Questa è stata la prima apparizione pubblica della showgirl dopo quanto accaduto nei giorni precedenti.

Un modo per rassicurare tutti dopo il suo ricovero. La conduttrice sembra aver preso una decisione drastica e si sarebbe allontanata da Milano, almeno per il momento, in fase di ripresa.

Belen Rodriguez ha lasciato Milano: l’indiscrezione

Belen Rodriguez ha affrontato giorni delicati e difficili. Si è parlato di alcuni incidenti stradali dopo la scoperta di essere stata esclusa dalla conduzione dell’Isola dei Famosi.

Si è parlato anche di una denuncia per omissione di soccorso. Tutto questo prima del ricovero, dopo essere stata soccorsa a seguito a una segnalazione dei suoi vicini di casa.

Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha dichiarato che il letto mostrato nella storia Instagram non sarebbe quello della casa milanese di Belen Rodriguez. La showgirl avrebbe lasciato la città per stare lontana dai riflettori e riuscire a riprendersi del tutto nel modo migliore.