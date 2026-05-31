Nuovo attrito tra Casa Bianca e Vaticano: le parole di Donald Trump riaprono il confronto con Papa Leone XIV su politica globale e pace.

Il confronto tra Donald Trump e Papa Leone XIV si è intensificato negli ultimi mesi, trasformandosi in uno scambio pubblico di critiche su politica estera, pace e ruolo delle istituzioni religiose negli affari globali. Le divergenze sono tornate al centro del dibattito dopo le recenti dichiarazioni del presidente americano sui social.

Tensioni ricorrenti tra Casa Bianca e Pontefice

L’episodio si inserisce in un quadro di rapporti già compromessi tra il presidente statunitense e il Pontefice. Solo il 5 maggio Trump aveva accusato Leone XIV, dopo la visita in Vaticano del segretario di Stato Marco Rubio, di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone“, ribadendo inoltre che il Papa avrebbe una posizione troppo permissiva sull’Iran e sul possibile sviluppo di armi nucleari.

Nel tempo, le critiche si sono ripetute: Trump ha definito il Pontefice “debole”, “molto liberale” e poco incisivo sul fronte della criminalità, dichiarando anche di “non essere un grande fan”. In un altro intervento aveva sostenuto che il Papa dovrebbe “concentrarsi sull’essere un grande Papa, non un politico”, arrivando a insinuare che la sua elezione sarebbe stata influenzata indirettamente dalla propria presenza alla Casa Bianca.

Dal canto suo, Leone XIV ha evitato lo scontro diretto, affermando: “Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra. Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui”. Trump, infine, ha anche espresso una preferenza personale per Louis Prevost, fratello del Papa, definito più vicino alle sue posizioni politiche e al movimento MAGA.

Donald Trump, nuovo attacco a Papa Leone XIV. Le prime reazioni

Donald Trump è tornato a criticare duramente Papa Leone XIV attraverso un messaggio pubblicato su Truth Social, rilanciato anche con immagini provenienti da X. Nel post, il presidente americano ha scritto: “Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l’Iran non può avere un’arma nucleare“, riferendosi indirettamente all’incontro in Vaticano con la delegazione della città guidata dal primo cittadino Brandon Johnson.

Johnson era stato ricevuto due giorni prima dal Pontefice, nato proprio a Chicago, condividendo poi sui social alcune immagini dell’udienza e commentando: “È stato un onore condividere del tempo con un magnifico essere umano, Sua Santità Papa Leone XIV”. Nello stesso periodo, il Papa ha presieduto nei giardini vaticani una preghiera per la pace, durante la quale ha ricordato che la pace non è “né un’ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse”, aggiungendo l’invito affinché “la bramosia di potere e la violenza delle parole lasceranno il passo alla sete di giustizia e di verità”.