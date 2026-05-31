Trump riformula il quadro per un'intesa con l'Iran: più condizioni e attesa per la risposta

Il presidente Trump ha chiesto modifiche più rigide a una bozza di intesa con l'Iran, rimandando la proposta e alimentando l'incertezza sul possibile cessate il fuoco; Teheran potrebbe impiegare giorni per rispondere alle nuove condizioni.

Negli ultimi sviluppi legati alla possibile intesa per porre fine al conflitto iniziato dopo l’attacco Usa-Israele a Teheran, la Casa Bianca ha trasmesso a Teheran una versione riveduta del testo iniziale. Il presidente donald trump avrebbe chiesto di irrigidire diversi punti del pacchetto negoziale, rimettendo così in discussione un accordo che sembrava vicino alla definizione.

Questa mossa ha fatto slittare la decisione finale e, secondo funzionari statunitensi, potrebbe richiedere alcuni giorni prima che l’Iran fornisca una risposta.

Modifiche chiave e incertezza sulla natura delle variazioni

Secondo fonti giornalistiche e fonti governative Usa, le modifiche chieste dal presidente hanno rafforzato aspetti centrali dell’accordo, senza però rendere immediatamente chiaro quali articoli siano stati alterati.

Tra i punti citati come sensibili c’è la gestione del materiale nucleare iraniano, ma i dettagli non sono stati divulgati ufficialmente. L’assenza di trasparenza ha generato speculazioni sui possibili impatti diplomatici e militari mentre le parti valutano il nuovo testo.

La tempistica della risposta di Teheran

Un alto funzionario statunitense ha spiegato che l’Iran potrebbe impiegare fino a tre giorni per replicare, sottolineando le difficoltà operative e comunicative che avrebbero rallentato il processo.

In modo quasi metaforico, il funzionario ha osservato che certi decisori «sono in caverne» e non utilizzano mezzi elettronici tradizionali per le comunicazioni, sebbene si tratti di una formulazione colorita per descrivere ritardi e procedure interne. Questa finestra temporale ha aumentato la possibilità che le trattative si estendano di qualche giorno.

Implicazioni sul terreno e dichiarazioni militari

Le modifiche non riguardano soltanto aspetti tecnici: le priorità espresse dal presidente includono impegni concreti quali l’accordo iraniano a non sviluppare armi nucleari e la riapertura del Stretto di Hormuz, via strategica fondamentale per il transito di circa il 20 percento del petrolio mondiale. In risposta, il comando centrale militare iraniano ha riaffermato il controllo sulla rotta marittima, avvertendo che navi commerciali e militari straniere che non rispetteranno le normative di passaggio potrebbero essere prese di mira.

Gli effetti sulle negoziazioni

Il ritorno del testo rivisto all’Iran significa che la fase decisoria è stata ritardata: gli attori coinvolti dovranno rileggere, discutere e valutare l’impatto di ogni clausola aggiuntiva. Questo processo può tradursi in una trattativa di giorni anziché ore, con la possibilità che nuove richieste modificative emergano da entrambe le parti. Fonti diplomatiche americane hanno detto di essere pronte ad attendere il tempo necessario affinché il presidente ottenga le garanzie che ritiene imprescindibili.

Contesto politico e giudizi esterni

Fonti dell’AFP hanno riferito che la proposta era in attesa dell’approvazione presidenziale dopo una riunione nella Situation Room della Casa Bianca, ma che non è stato preso un verdetto definitivo. Nel discorso pubblico, Trump ha enfatizzato condizioni stringenti su temi di non proliferazione e sicurezza marittima, mentre l’Iran ha ribadito più volte di non volere armamenti nucleari. A livello esterno, osservatori e ex funzionari hanno commentato che la dichiarazione ufficiale continua a essere prudente e che le conversazioni rimangono frammentarie e sensibili.

Valutazioni di intelligence e dichiarazioni passate

Un elemento rilevante per il quadro valutativo è la posizione degli analisti americani: in passato, incluso durante una testimonianza al Congresso, è stato affermato che Washington valuta che l’Iran non stia costruendo un’arma nucleare. In particolare, nell’espressione pubblica di figure dell’intelligence, come nel caso della testimonianza di una ex funzionaria, è stato ribadito questo orientamento. Questa valutazione resta un punto di riferimento nelle negoziazioni e nelle rivendicazioni politiche.

Che cosa succede adesso

Con il nuovo testo trasmesso a Teheran, la palla è tornata nel campo iraniano: il paese dovrà esaminare le modifiche e decidere se accettare, controproporre o respingere le richieste. Nel frattempo, attori internazionali e partner regionali seguono con attenzione l’evolvere della situazione, consapevoli che la rapidità o la lentezza della risposta potrebbe determinare l’esito di un possibile cessate il fuoco. La trattativa rimane aperta, ma il futuro accordo dipenderà dalla capacità di conciliare sicurezza, controllo nucleare e libertà di navigazione attraverso uno dei principali snodi energetici mondiali.