Un grave incidente stradale ha provocato diverse vittime e numerosi feriti lungo un’autostrada negli Stati Uniti, dopo che un autobus ha travolto più auto ferme e rallentate nei pressi di un cantiere. Tra le persone coinvolte anche una famiglia diretta a un matrimonio, che ha perso la vita nello schianto. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità.

Viaggio verso un matrimonio spezzato da un impatto devastante: la dinamica dell’incidente

Come riportato da Santa Fe New Mexican, una famiglia di quattro persone del Massachusetts ha perso la vita mentre era in viaggio verso un matrimonio, in un tragico incidente che ha trasformato una giornata di festa in lutto.

Dmitri ed Ecaterina Doncev e i loro due figli, Emily e Mark, viaggiavano in auto portando con sé dolci preparati in casa, destinati alla celebrazione che si sarebbe tenuta domenica in South Carolina. Un dettaglio che rende la vicenda ancora più straziante, perché il viaggio era iniziato con l’idea di una riunione familiare gioiosa, poi mai raggiunta.

Il matrimonio, che avrebbe dovuto unire parenti e amici, diventerà occasione di commemorazione.

Tragico incidente tra autobus e auto, muore intera famiglia: decine di feriti

Il grave incidente si è verificato lungo la Interstate 95, in direzione sud, all’altezza della contea di Stafford. Secondo le prime informazioni, un autobus ha travolto una fila di veicoli rallentati o fermi in prossimità di un cantiere stradale, in un tratto già interessato da traffico intenso. L’impatto ha coinvolto sei veicoli e ha provocato un bilancio complessivo di sei vittime e decine di feriti, molti dei quali trasportati in ospedale; alcuni risultano in condizioni critiche.

Le autorità hanno riferito che l’incidente è avvenuto intorno alle 2:35 del mattino e che sull’autobus viaggiavano circa 34 passeggeri, diversi dei quali sono rimasti feriti nello schianto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella secondo cui l’autobus non avrebbe rallentato in tempo nonostante la presenza del traffico e dei lavori stradali, travolgendo così i veicoli in coda. La polizia statale ha confermato che le indagini sono in corso e che potrebbero essere presi provvedimenti penali.