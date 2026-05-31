Missile in Kuwait e violenze al confine: cosa succede tra Iran, Usa e Israele

Missile in Kuwait e violenze al confine: cosa succede tra Iran, Usa e Israele

Un attacco missilistico ha centrato una base americana in Kuwait causando feriti e danni a droni MQ-9 Reaper. Parallelamente si intensificano i raid in Libano e le trattative internazionali appaiono in una fase di stallo, con Washington che ribadisce: l'Iran non potrà avere l'atomica

La regione del Golfo e il Levante vivono una nuova fase di tensione. Un missile lanciato dall’Iran ha raggiunto la base aerea statunitense di Ali Al Salem, in Kuwait, provocando cinque feriti tra il personale americano e il danneggiamento di due droni MQ-9 Reaper. Nel contempo, lungo il confine tra Libano e Israele, si registrano nuovi raid e contromisure che hanno costretto alla chiusura di scuole e spiagge nella zona settentrionale di Israele.

Impatto dell’attacco in Kuwait e reazioni militari

L’episodio nella base di Ali Al Salem — nota tra i militari come “The Rock” — è stato attribuito a forze iraniane che hanno riferito di colpire una struttura usata per lanci legati ad attacchi nella provincia meridionale dell’Iran. Sebbene il missile sia stato in parte intercettato, i detriti hanno comunque causato feriti lievi e distrutto due drone MQ-9 Reaper, asset strategici per la sorveglianza e gli strike a distanza.

Sul fronte navale, le forze statunitensi hanno mantenuto operazioni di interdizione: il Comando Centrale (Centcom) ha dichiarato di aver neutralizzato e reindirizzato navi ritenute in violazione del blocco navale, citando tra gli interventi un missile Hellfire lanciato contro la sala macchine della M/V Lian Star. Tali azioni evidenziano l’uso di misure di contrasto marittimo come leve operative nel conflitto.

Conseguenze operative

La perdita di due MQ-9 rappresenta un danno anche logistico: questi velivoli forniscono capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione che sono difficili da sostituire rapidamente. Il loro impiego è centrale nel controllo del traffico aereo e nell’identificazione di minacce nella regione.

Escalation in Libano e impatto civile

Parallelamente agli scontri nel Golfo, il sud del Libano è teatro di nuovi raid israeliani che hanno causato vittime civili e distruzione di infrastrutture. Tra gli episodi più gravi, un attacco ha ucciso membri di una stessa famiglia e, in un altro caso, un paramedico è rimasto ucciso durante un raid su un ospedale nel villaggio di Jebchit. Hezbollah ha risposto con lanci di missili e droni verso il nord di Israele, provocando allarmi e richieste di rifugio tra la popolazione.

Il primo ministro libanese ha denunciato un’escalation senza precedenti invitando a un cessate il fuoco, mentre molte comunità della zona settentrionale israeliana si sono rifugiate nei bunker dopo ripetute sirene. La situazione mette in luce i rischi per i civili legati a uno scontro prolungato tra attori regionali e alleati internazionali.

La dinamica delle operazioni sul terreno

L’esercito israeliano dichiara avanzamenti in aree a sud del fiume Litani, con movimenti verso centri urbani come Nabatieh. Questa strategia convergente su punti sensibili del territorio libanese aumenta la probabilità di incidenti collaterali e di un inasprimento della crisi umanitaria.

Politica e negoziati: posizione di Washington e risposte di Teheran

Sul piano diplomatico resta il blocco nei colloqui volti a una tregua. Dalla Casa Bianca è arrivata la conferma che il presidente degli Stati Uniti vuole un accordo che rispetti le “linee rosse” americane e che l’Iran non potrà mai dotarsi di un’arma nucleare. Una riunione nella Situation Room è stata descritta come lunga e interlocutoria, senza una decisione definitiva sui prossimi passi.

Dall’altra parte, funzionari iraniani hanno parlato della possibilità di un’intesa “dignitosa” e i media di Teheran hanno riferito dell’ipotesi di sbloccare circa 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati, sebbene Washington abbia definito talune ricostruzioni come inesatte. Queste divergenze mostrano che, oltre alla pressione militare, rimangono profonde differenze su condizioni e garanzie da inserire in qualsiasi memorandum d’intesa.

Indicatori geopolitici

Interventi politici e dichiarazioni di leader e ministri della difesa, come l’avvertimento che gli Usa sono “capaci di riprendere la guerra”, rimandano a una strategia che combina deterrenza e opzioni militari. Allo stesso tempo, questioni come il controllo dello Stretto di Hormuz e la gestione delle rotte marittime continuano a essere punti nevralgici che influenzano il commercio globale e la sicurezza energetica.

In questo contesto, il ritorno graduale di internet in Iran dopo blackout prolungati testimonia anche la dimensione interna della crisi: la popolazione soffre per la compressione dei diritti civili e per le ripercussioni economiche e umanitarie del conflitto. La regione rimane dunque esposta a ulteriori sviluppi, mentre la comunità internazionale osserva la necessità di bilanciare pressione militare e diplomazia per evitare un’ulteriore escalation.