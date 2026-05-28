Un grave incidente in mare ha scosso l’Australia Occidentale, riportando l’attenzione sui rischi legati alla pesca subacquea in aree frequentate da grandi predatori. Un 38enne ha perso la vita dopo essere stato ucciso da uno squalo durante un’immersione nei pressi di Rottnest Island, vicino a Perth: l’uomo aveva origini italiane.

Dramma in Australia, italiano 38enne ucciso da uno squalo: chi era Steven Mattaboni

Si chiamava Steven Mattaboni, aveva 38 anni ed è rimasto vittima di un drammatico attacco di squalo nelle acque dell’Australia Occidentale, nei pressi di Rottnest Island, non lontano da Perth, nell’area di Horseshoe Reef. L’uomo, di origine valtellinese tramite il padre Peter – originario di Montagna Alta, in provincia di Sondrio – viveva a Perth ed era uscito in mare con alcuni amici per un’immersione di pesca subacquea.

Secondo le ricostruzioni riportate anche dalla BBC, si trovava a circa un chilometro dalla costa quando si è tuffato dall’imbarcazione; poco dopo, a una ventina di metri dal mezzo di supporto, è stato improvvisamente aggredito da uno squalo bianco lungo circa quattro metri, che lo avrebbe morso a una gamba.

Gli amici, presenti nelle vicinanze, sono intervenuti immediatamente nel tentativo di soccorrerlo, riuscendo a riportarlo rapidamente a riva.

Anche i sanitari hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato inutile.

Il 38enne ucciso da uno squalo in Australia aveva origini italiane: il cordoglio in Valtellina

La vittima lascia la moglie Shirene e due figlie piccolissime, Arianna e Gianna, di tre anni e quattro mesi. La notizia ha suscitato profonda commozione sia in Australia sia in Valtellina, dove vivono ancora parenti e conoscenti della famiglia Mattaboni. Numerosi i messaggi di vicinanza arrivati nelle ore successive alla tragedia.

Per sostenere la famiglia è stata avviata una raccolta fondi che ha già raggiunto circa 400 mila dollari australiani, pari a circa 240 mila euro. Il caso ha avuto ampia eco anche a livello internazionale, diventando oggetto di attenzione da parte dei media per la dinamica dell’accaduto e per la giovane famiglia lasciata dalla vittima.