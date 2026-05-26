Disastro ferroviario in Belgio: la prima ricostruzione dei fatti secondo la Procura

Il disastro ferroviario avvenuto nelle Fiandre, in Belgio, ha coinvolto uno scuolabus e un treno a un passaggio a livello nei pressi di Buggenhout. Lo scontro, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha provocato diverse vittime e numerosi feriti, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti scolastici e dei attraversamenti ferroviari. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto: ecco la prima ricostruzione dei fatti.

Incidente treno-bus in Belgio: bilancio delle vittime e feriti

Il bilancio è particolarmente grave: almeno quattro morti, tra cui l’autista di 49 anni, l’accompagnatrice di 27 anni e due studenti di 12 e 15 anni. Altri cinque ragazzi sono rimasti feriti in modo serio e sono stati trasferiti in ospedale. Nessun passeggero del treno avrebbe riportato conseguenze significative.

A bordo dello scuolabus vi sarebbero stati nove persone complessivamente, sette studenti e due adulti, tutti legati alla Richtpunt Campus Buggenhout, istituto che accoglie alunni con bisogni educativi specifici.

Nel frattempo, la procura delle Fiandre orientali ha confermato l’apertura di un’inchiesta ufficiale: “La Procura ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente”.

Anche il ministro dei Trasporti Jean-Luc Crucke ha riferito alla stampa i primi dettagli del caso, mentre il consigliere scolastico Kurt Moens ha definito l’evento “una vera tragedia” per l’istituto coinvolto.

Scuolabus investito da un treno in Belgio: reazioni, indagini e impatto sulla comunità

La comunità locale e le istituzioni europee hanno reagito con forte commozione. Il sindaco di Buggenhout, Geert Hermans, ha descritto la giornata come profondamente traumatica per la città, parlando di una situazione in cui “siamo sotto shock”. Anche il governo belga, attraverso il primo ministro Bart De Wever, ha espresso vicinanza alle famiglie colpite.

A livello europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi l’Europa è in lutto con il Belgio”, mentre Roberta Metsola ha sottolineato come “Oggi, l’Europa si stringe unita nel lutto con le famiglie delle vittime”. Antonio Costa ha parlato di profonda tristezza per la “tragica collisione”, augurando guarigione ai feriti.

Nel frattempo, le autorità continuano a indagare per ricostruire con precisione ogni fase dell’incidente, considerato uno dei più gravi avvenuti recentemente nel sistema ferroviario belga.

Disastro ferroviario in Belgio: la prima ricostruzione dei fatti secondo la Procura

L’impatto si è verificato nelle Fiandre orientali, a Buggenhout, in prossimità di un passaggio a livello durante il traffico mattutino. Secondo le prime ricostruzioni fornite da Infrabel e riportate da media locali, la collisione sarebbe avvenuta intorno alle 8:08. Le segnalazioni di sicurezza sarebbero risultate attive: “le barriere del passaggio a livello erano abbassate e il semaforo era rosso” al momento dell’impatto. Nonostante ciò, lo scuolabus avrebbe impegnato i binari, mentre il treno stava già rallentando in avvicinamento alla stazione. Il macchinista avrebbe tentato una frenata d’emergenza, ma l’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia federale, che ha immediatamente isolato l’area per i rilievi.