In Africa è allarme Ebola, oltre alla Repubblica Democratica del Congo e Uganda sarebbero altri dieci i Paesi a rischio epidemia.

In Africa è allarme Ebola, oltre alla Repubblica Democratica del Congo e all’Uganda, secondo Africa Cdc sarebbero dieci i Paesi a rischio. Ecco quali.

Africa, è allarme Ebola, tre nuovi casi in Uganda

Preoccupa la situazione in Africa, con l’epidemia di Ebola che sta colpendo alcuni Paesi, in particolare la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda.

Proprio in Uganda ieri sono stati confermati tre nuovi casi. Ricordiamo che proprio lo Stato africano tre giorni fa ha sospeso tutti i traporti diretti verso la Repubblica Democratica del Congo. Intanto l’Africa Cdc ha annunciato che altri 10 Paesi sarebbero a rischio epidemia. Ecco quali.

Ebola, Africa Cdc lancia l’allarme: ci sono altri dieci Paesi a rischio, ecco quali

Non solo la Repubblica Democratica del Congo e l’Uganda, secondo Africa Cdc sarebbero ben dieci i Paesi a rischio epidemia di Ebola. A dichiararlo, durante un briefing, il direttore Jean Kaseya, indicando tra i Paesi sotto osservazione: Angola, Burundi, Repubblica Centroafricana, Repubblica del Congo, Etiopia, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, Tanzania e Zambia. Ricordiamo che l’Ebola è una malattia potenzialmente mortale, che negli ultimi 50 anni in Africa ha ucciso più di 15mila persone.

Al momento non esiste un vaccino per il ceppo Bundibugyo del virus responsabile dell’attuale epidemia.