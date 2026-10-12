Lega, Salvini annuncia una segreteria politica e un nuovo simbolo in vista del congresso del 24 e 25 ottobre. A Novara il ministro difende gli investimenti nelle infrastrutture e richiama l’importanza della sicurezza stradale.

Matteo Salvini annuncia una segreteria politica e un nuovo simbolo per la Lega in vista del congresso straordinario del 24 e 25 ottobre a Milano. Il leader del Carroccio è intervenuto anche a Novara per l’inaugurazione della tangenziale, soffermandosi su infrastrutture, sostenibilità e sicurezza stradale.

Matteo Salvini sulla tangenziale di Novara: l’inaugurazione del nuovo tratto

Parallelamente agli impegni politici, Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture, è intervenuto a Novara per l’inaugurazione del nuovo tratto di tangenziale lungo 5,1 chilometri. Durante la cerimonia, prima della benedizione del vescovo Franco Giulio Brambilla, ha difeso l’importanza degli investimenti nelle infrastrutture stradali, collegandoli alla sostenibilità e al miglioramento della vita quotidiana. «Anche se a Bruxelles qualcuno ritiene che auto e camion siano il nemico, noi dobbiamo lavorare per far perdere meno tempo, inquinare meno e restituire il patrimonio più prezioso: il tempo da dedicare alla famiglia e al lavoro», ha dichiarato.

Il ministro ha inoltre sottolineato che in Piemonte sono attualmente aperti cantieri per un valore complessivo di 24 miliardi di euro, evidenziando i benefici della nuova arteria, dotata anche di sottopassi per la fauna selvatica. «Grazie a questi 5 chilometri ci sarà qualche ora in più da restituire alla vita di tutti i giorni», ha aggiunto, definendo le infrastrutture un elemento centrale per coniugare mobilità e tutela ambientale.

Nel corso dell’intervento, Salvini ha affrontato anche il tema dell’aumento dei costi delle opere pubbliche, attribuendolo alle crisi internazionali e ai rincari di gasolio, acciaio e cemento. «Un appalto che cinque anni fa costava 100 oggi ne costa 200», ha osservato, sottolineando le difficoltà per le amministrazioni nel rispettare i vincoli europei e mantenere in equilibrio i bilanci. Infine, ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulle misure introdotte con il nuovo Codice della strada, sostenendo che infrastrutture moderne e controlli più severi possano contribuire a ridurre gli incidenti. «Avere oltre 3mila vittime all’anno sulle strade è inaccettabile», ha affermato, citando una diminuzione di 162 vittime nell’ultimo anno. «Significa 162 famiglie risparmiate da una tragedia».

Lega, Salvini annuncia una segreteria politica e un nuovo simbolo: le novità al congresso

Il congresso federale straordinario della Lega, in programma il 24 e 25 ottobre a Milano, porterà con sé alcune novità per il partito guidato da Matteo Salvini. Il segretario ha anticipato le principali modifiche al termine del Consiglio federale riunito nella sede di via Bellerio, chiamato ad approvare il regolamento e a convocare ufficialmente l’appuntamento. Tra i cambiamenti previsti figurano la creazione di una segreteria politica, pensata per distribuire responsabilità e impegni, e l’aggiornamento del simbolo del Carroccio. «Ho scelto di dotare la Lega di una segreteria politica per condividere onori e oneri, sicuramente aggiorneremo anche il simbolo perché il mondo cambia», ha spiegato Salvini. Il leader ha ribadito la volontà di mantenere saldo il legame con la storia del movimento, senza rinunciare a un rinnovamento in vista delle sfide future: «Siamo orgogliosi delle nostre radici, del nostro passato ma viviamo nel presente e prepariamo il futuro».