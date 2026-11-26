Pashinyan non intende abrogare la legge sull'adesione all'Ue, mentre il Kremlin frena e Mosca prepara nuove pressioni su Yerevan.

Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha dichiarato giovedì che il suo governo intende proseguire sulla strada dell’adesione all’Unione europea, nonostante le tensioni con Mosca sul tema. Le parole arrivano a pochi giorni dalla visita programmata in Russia.

Il Cremlino avverte da tempo il Paese del Caucaso meridionale di non entrare nell’Ue restando membro dell’Unione economica eurasiatica, guidata da Mosca.

La legge sull’adesione all’Ue

Pashinyan ha detto ai giornalisti: “I do not consider the repeal of this law possible”, riferendosi alla norma approvata lo scorso anno che ha avviato la richiesta armena di adesione all’Ue. Earlier this month, he said Yerevan plans to formally apply for EU membership by 2028.

Earlier this month, he said Yerevan plans to formally apply for EU membership by 2028.

Pressioni russe e visita a Mosca

Secondo quanto riferito, l’Unione economica eurasiatica dovrebbe discutere a dicembre la possibile sospensione dell’adesione armena. Nel corso dell’anno Mosca ha imposto ampi divieti su diversi prodotti armeni, ampiamente interpretati come una ritorsione per l’avvicinamento di Yerevan all’Europa, e ha minacciato di sospendere o interrompere un accordo di fornitura di gas naturale.

Prima della visita a Mosca del 3 dicembre, Pashinyan ha detto di sperare che i colloqui con il presidente russo Vladimir Putin aiutino a ridurre le tensioni. “We have never sought to harm Russia and never will. We expect the same from Russia”, ha affermato il premier.

I guardiani di confine russi

Pashinyan ha inoltre confermato il piano di porre gradualmente fine alla dipendenza, lunga decenni, dalle guardie di frontiera russe, che presidiano il confine con Turchia e Iran. “We are grateful to Russian border guards”, ha detto. “But I think the time has come for us to assume full responsibility for our borders in the coming years.”

L’Armenia, un tempo stretta alleata di Mosca, si è progressivamente allontanata dalla Russia dopo l’offensiva militare dell’Azerbaigian del, durante la quale Baku ha preso il controllo della regione separatista del Nagorno-Karabakh.