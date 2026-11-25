Giorgia Meloni, presidente del Consiglio ha voluto rimarcare la sua centralità sia di ruolo quanto di donna nella giornata in cui si contrasta la violenza, purtroppo sempre più diffusa in Italia.

Il 25 novembre è una giornata significativa, infatti è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e naturalmente anche in Italia si celebra, ricordando come questa sia dannosa per chi la subisce ma anche in generale per la collettività perché il genere femminile soggiogato dalla potenza maschile inibisce l’uguaglianza e la parità tra i due sessi, ponendo le donne sempre in una condizione di inferiorità che non ha diritto di esistere.

Violenza sulle donne, la premier ed il lavoro svolto dallo Stato

Anche la Premier Giorgia Meloni ha voluto mostrare la propria vicinanza a tutte le donne in uno dei giorni più importanti per il genere femminile, un giorno in cui si aumenta l’intensità di un faro che deve essere sempre acceso, ovvero quello contro la violenza.

Viene poi messo al centro il lavoro fatto dallo Stato, rafforzando il Codice Rosso e gli altri strumenti anti-violenza, passando poi al riconoscimento del Femminicidio come reato autonomo. Un qualcosa è stato fatto ma la “strada è ancora lunga e continueremo a percorrerla con determinazione” ha dichiarato la Premier Meloni.

Un ricordo poi delle iniziative di sensibilizzazione sul tema, a cominciare dalla marcia podistica “Corri Libera” che ha portato davanti al Colosseo oltre 10 mila persone, passando per l’illuminazione di Palazzo Chigi, colorato di rosso, il colore dei femminicidi.

Giorgia Meloni, il messaggio social per la giornata contro la violenza sulle donne

Giorgia Meloni ha scritto sui social un messaggio importante per ricordare l’importanza di questa giornata nel mondo, istituita nel 1999 dall’Onu, data scelta per rendere importante il ricordo delle sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Domenicana.

“Il 25 novembre ci richiama a una responsabilità precisa: contrastare la violenza contro le donne e fare in modo che nessuna vittima resti sola. Dietro ogni caso di cronaca ci sono storie di sopraffazione, minacce e paura, ed è per questo che la sensibilizzazione, pur fondamentale, da sola non basta: deve accompagnarsi a scelte concrete.” – un messaggio chiaro e con un obiettivo ben preciso, far sì che si continui a sensibilizzare su questo tema.

La premier ha poi continuato parlando della libertà, come riporta Il Secolo d’Italia – “La libertà non è una concessione, ma un diritto che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno. E a tutte le donne che stanno affrontando questa battaglia voglio dire una cosa: non siete sole. Lo Stato c’è“.