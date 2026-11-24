Sondaggi politici SWG, il centrosinistra sale al 45% e supera il centrodestra

Sondaggi politici SWG, il centrosinistra sale al 45% e supera il centrodestra

Sondaggio SWG per TgLa7: il centrosinistra sale al 45% e il centrodestra scende al 43,4%. Ecco i dati dei singoli partiti.

Il nuovo sondaggio realizzato da SWG per il TgLa7 mostra un lieve arretramento del centrodestra e un piccolo passo avanti del centrosinistra. Le due coalizioni si trovano ora separate da 1,6 punti percentuali: il campo progressista raggiunge il 45%, mentre lo schieramento di governo scende al 43,4%.

A influire sul risultato della maggioranza sono soprattutto le flessioni di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

La Lega, invece, recupera terreno e arriva al 5,9%, la stessa percentuale registrata da Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Fuori dai due schieramenti principali resta importante anche il ruolo di Carlo Calenda: il suo Il Centro-Azione raggiunge il 3,3% e potrebbe incidere sugli equilibri complessivi.

I numeri delle coalizioni: Futuro Nazionale e Azione possono cambiare gli equilibri

Secondo la rilevazione SWG, il centrosinistra si attesta al 45%, guadagnando 0,1 punti rispetto alla settimana precedente. Il centrodestra perde invece lo 0,2% e si ferma al 43,4%. Il vantaggio del primo schieramento sale così a 1,6 punti percentuali.

Il quadro cambia se si considerano anche le forze politiche che, nel sondaggio, vengono conteggiate separatamente dalle due coalizioni.

Futuro Nazionale cresce dello 0,1% e arriva al 5,9%. Sommando questo risultato ai partiti del centrodestra, la percentuale complessiva raggiungerebbe il 49,3%.

Un discorso simile riguarda l’area centrista. Il Centro-Azione di Carlo Calenda guadagna due decimi e sale al 3,3%. Se questo risultato venisse aggiunto a quello del centrosinistra, lo schieramento arriverebbe al 48,3%. Le altre liste raccolgono complessivamente il 2,4%, in calo di 0,2 punti.

I numeri mostrano quindi quanto possano pesare le forze politiche esterne ai due principali schieramenti. I loro consensi, se sommati a quelli di una delle coalizioni, potrebbero modificare sensibilmente il rapporto tra i due blocchi.

I partiti: Fratelli d’Italia e Pd in calo, la Lega raggiunge Vannacci

Guardando ai singoli partiti, Fratelli d’Italia registra una flessione di due decimi e scende al 28,4%. Anche Forza Italia perde terreno, passando al 7% (-0,1%). In calo dello 0,1% anche Sindaci d’Italia-Sud Chiama Nord, che si attesta all’1%. Noi Moderati rimane invece stabile all’1,1%.

Il dato positivo per la maggioranza arriva dalla Lega, che guadagna due decimi e raggiunge il 5,9%. Il partito guidato da Matteo Salvini si porta così allo stesso livello di Futuro Nazionale, la formazione di Roberto Vannacci, anch’essa accreditata del 5,9%.

Nel centrosinistra la situazione è più articolata. Il Partito Democratico perde due decimi e scende al 20,5%. La stessa flessione riguarda Italia Viva-Centro Riformista, che si ferma al 2,2%.

A compensare almeno in parte questi risultati negativi contribuisce il Movimento 5 Stelle, che guadagna tre decimi e sale al 12,8%. In crescita anche Alleanza Verdi e Sinistra, che raggiunge il 6,3% con un aumento di 0,1 punti. Le altre liste del centrosinistra salgono all’1,9%, mentre +Europa resta stabile all’1,3%.

Il quadro che emerge dalla rilevazione è quindi caratterizzato da movimenti contenuti, ma sufficienti a modificare le distanze tra i principali schieramenti. Il centrosinistra mantiene il vantaggio, mentre il centrodestra può contare sulla ripresa della Lega. A rendere più incerto il quadro sono soprattutto i consensi raccolti da Futuro Nazionale e dalla lista di Calenda, che potrebbero avere un peso importante negli eventuali equilibri tra le coalizioni.