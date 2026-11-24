"Dimettiamoci e ci vediamo in tribunale": scintille tra Conte e Bignami in Co...

"Dimettiamoci e ci vediamo in tribunale": scintille tra Conte e Bignami in Co...

Scontro tra Giuseppe Conte e Galeazzo Bignami in Commissione Covid: accuse sulla gestione della pandemia, minacce di querele e seduta sospesa a Montecitorio.

Scontro durissimo in Commissione Covid a Montecitorio durante l’audizione di Giuseppe Conte, protagonista di un acceso botta e risposta con il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. Al centro della discussione la gestione della pandemia, le accuse rivolte all’ex premier e una sfida sulle querele che ha costretto il presidente Marco Lisei a sospendere temporaneamente la seduta.

Scontro in Commissione Covid, Conte contro Bignami: accuse e tensione in aula

Clima incandescente durante l’audizione di Giuseppe Conte in Commissione Covid, a Montecitorio. L’ex presidente del Consiglio ha avuto un duro confronto con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, dopo che quest’ultimo ha respinto le accuse di voler trasformare i lavori in un «plotone di esecuzione» contro la precedente gestione della pandemia.

Il botta e risposta è rapidamente degenerato, tra contestazioni sulle scelte adottate durante l’emergenza sanitaria, accuse di diffamazione e una sfida sulle querele. La seduta è stata sospesa per alcuni minuti dal presidente della Commissione, Marco Lisei, per poi riprendere nel pomeriggio.

Ad aprire il confronto è stato Bignami, che ha letto alcuni messaggi inviati dai familiari delle vittime del Covid, chiedendo all’ex premier di rispondere agli interrogativi rimasti aperti.

«Non siamo un plotone d’esecuzione, rivolgiamo a Conte le stesse domande che si fanno tutti gli italiani», ha dichiarato, citando questioni come la mancata preparazione del Paese, il piano pandemico non aggiornato e le decisioni prese durante i momenti più difficili dell’emergenza. Secondo il capogruppo di FdI, definire l’attività della Commissione un’inquisizione significherebbe mancare di rispetto a chi ha perso i propri cari e continua a chiedere chiarezza.

Conte ha respinto con fermezza questa ricostruzione, ricordando le precedenti accuse sul presunto «sistema Conte» e le ipotesi di tangenti circolate negli ultimi mesi. «Ho parlato di plotone di esecuzione perché c’è stata una grancassa preparata mediaticamente», ha replicato, contestando alla maggioranza di utilizzare il dolore dei familiari delle vittime per alimentare uno scontro politico. L’ex presidente del Consiglio ha inoltre chiarito il significato delle proprie dichiarazioni sulla preparazione dell’Italia all’emergenza, ribadendo che il 31 gennaio 2020 era stato proclamato lo stato di emergenza e attivati i poteri della Protezione civile. «La prego, non ripeta più quella formula per cui io ho rassicurato la popolazione per mandare gli italiani a morire», ha detto rivolgendosi direttamente a Bignami.

“Dimettiamoci e ci vediamo in tribunale”: scintille tra Conte e Bignami in Commissione Covid

Il momento più acceso è arrivato quando Conte ha accusato i rappresentanti della maggioranza di aver pronunciato dichiarazioni lesive della sua reputazione, sostenendo di non poter procedere legalmente contro di loro a causa dell’immunità parlamentare. «Le vostre sono diffamazioni pure e semplici, lo dico da avvocato», ha affermato, chiedendo a Bignami se fosse disposto a rinunciare alle proprie tutele per affrontare la questione in tribunale. La risposta del deputato di Fratelli d’Italia è stata una provocazione diretta: «Sono disposto a dimettermi ora. Dimettiamoci e ci vediamo in tribunale. Adesso. È disponibile?». Bignami ha quindi proposto di lasciare entrambi il proprio incarico parlamentare per potersi denunciare reciprocamente, parlando di diffamazione e calunnia.

Conte ha giudicato la proposta una «boutade a uso scenografico di chi ci segue», aggiungendo che il mandato ricevuto dagli elettori non può essere abbandonato per una controversia giudiziaria. «Il mandato degli elettori è una cosa seria. Sta dicendo una baggianata, è una pagliacciata alla quale io non mi presto», ha ribattuto. Il presidente della Commissione, Marco Lisei, è intervenuto per riportare la calma, precisando che l’immunità parlamentare non può essere semplicemente revocata e disponendo una sospensione temporanea dei lavori. Alla ripresa, ha invitato i presenti a moderare i toni.

La vicenda ha coinvolto anche il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, che ha richiamato l’attenzione su una lettera firmata da oltre 250 scienziati e inviata alle massime istituzioni, contestando le modalità di lavoro della Commissione. Lisei ha risposto ricordando di aver incontrato anche centinaia di medici e ricercatori favorevoli alla prosecuzione delle attività, ribadendo la necessità di garantire spazio a posizioni scientifiche differenti.