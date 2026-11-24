È morto a 58 anni Alessandro Ingusci, lo studente di Fisica trovato senza vita in una tenda all’interno dell’Università La Sapienza di Roma. Da mesi viveva in condizioni di grave difficoltà abitativa e portava avanti uno sciopero della fame per ottenere un posto letto in uno studentato. Una storia segnata da problemi di salute, difficoltà economiche e dalla determinazione di non rinunciare al sogno di tornare a studiare.

Alessandro Ingusci, dalla carriera nella comunicazione alla scelta di studiare Fisica

Alessandro Ingusci aveva 58 anni ed era iscritto al primo anno di Fisica all’Università La Sapienza di Roma. La sua morte, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 23 novembre all’interno della città universitaria, ha riportato l’attenzione sulla difficile situazione che stava vivendo da mesi.

Originario di Lecce, dopo il diploma aveva frequentato l’Istituto Europeo di Design di Milano, costruendo successivamente un percorso professionale nel settore della comunicazione. Aveva lavorato come freelance e collaborato con aziende impegnate nella realizzazione di campagne per importanti marchi internazionali. Nel 2014, però, un infarto aveva segnato la sua vita, rendendogli più complicato trovare nuove opportunità lavorative.

Nel 2018 aveva deciso di trasferirsi nei Paesi Bassi e, l’anno successivo, aveva aperto ad Amsterdam una libreria enogastronomica, la Francy’s / Wine Books and Arts. L’attività aveva chiuso nell’agosto 2022, anche a causa delle difficoltà legate alla pandemia e di una vicenda debitoria che aveva avuto conseguenze giudiziarie. Dopo quell’esperienza, nell’estate del 2026 era rientrato in Italia, scegliendo di dedicarsi a una delle sue più grandi passioni: la fisica.

Sul suo profilo LinkedIn raccontava con entusiasmo la nuova avventura universitaria, arrivando a condividere anche l’incontro con il premio Nobel Giorgio Parisi. «Un giorno ci guarderemo negli occhi e lui mi dirà ‘bel lavoro Alessà…’», aveva scritto, immaginando con ottimismo il proprio futuro accademico.

I mesi senza una casa e la protesta di Alessandro per ottenere un posto in studentato

Il ritorno a Roma, tuttavia, era stato accompagnato da enormi difficoltà sul piano abitativo. Per oltre due mesi Ingusci aveva trovato riparo in piazza San Silvestro, dove trascorreva le notti su una panchina, utilizzando alcuni cartoni coperti da un telo di plastica. Una condizione che aveva descritto più volte sui social, chiedendo aiuto e cercando una sistemazione anche temporanea. «Dormire sulle panchine di piazza San Silvestro mi sta devastando», aveva raccontato, spiegando di essere arrivato al limite delle proprie forze. In un altro messaggio aveva chiesto un divano, un letto o persino un pavimento dove poter trascorrere la notte in sicurezza: «Se avete un minimo di empatia vi prego datemi un appoggio». La sua situazione sanitaria rendeva tutto ancora più complicato: Ingusci aveva dichiarato di essere invalido civile al 50% in seguito all’infarto del 2014, dopo il quale gli erano stati impiantati tre stent.

A ottobre si era trasferito all’interno della Sapienza, dove aveva trovato una tenda messa a disposizione dagli attivisti dei comitati per il diritto all’abitare. Da quel momento poteva raggiungere direttamente le lezioni al mattino. «In questo modo dormo in tenda perché me ne hanno messa una a disposizione e così quando mi alzo posso andare direttamente a lezione», scriveva su LinkedIn, ringraziando i ragazzi che gli erano stati accanto. La sua richiesta, però, restava quella di ottenere un posto in uno studentato. Secondo quanto raccontava, l’iter burocratico per accedere all’alloggio era diventato particolarmente difficile anche per l’assenza di una residenza e per alcune problematiche legate alla documentazione. Non considerava adeguate le alternative proposte dai dormitori comunali e spiegava: «Ho bisogno di un posto dove vivere, studiare, lavare e mangiare».

Lo sciopero della fame, la morte e la reazione della Sapienza

Non sentendosi ascoltato dalle istituzioni, Ingusci aveva iniziato uno sciopero della fame per ottenere un posto in studentato. Dopo sei giorni di digiuno aveva interrotto temporaneamente la protesta per recuperare le forze e attendere l’esito delle pratiche. Il 19 novembre aveva però annunciato l’intenzione di riprenderla, scrivendo: «La mia battaglia per la tutela dei diritti fondamentali come il diritto allo studio e le pari opportunità per uno studente con invalidità civile non si ferma. E da oggi si unisce a quella per riottenere la mia dignità». Le sue condizioni fisiche, già compromesse da precedenti problemi cardiaci, erano peggiorate.

Aveva programmato di ricominciare lunedì 23 novembre, giorno in cui è stato trovato senza vita nella tenda vicino alla statua della Minerva. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, quando sono intervenuti il 118 e la polizia. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore. La salma è stata messa a disposizione del medico necroscopo per gli accertamenti.

La morte ha provocato la reazione del collettivo Cambiare Rotta, che ha organizzato una manifestazione davanti alla Minerva per chiedere risposte sulla crisi abitativa e sul diritto allo studio. Gli attivisti hanno denunciato la mancanza di soluzioni concrete, ricordando che Ingusci attendeva da settimane un alloggio. È intervenuta anche la rettrice Antonella Polimeni, che ha espresso «profondo dolore per la scomparsa di uno studente». Ha inoltre precisato che l’Ateneo aveva già avviato diversi colloqui con il 58enne, coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali e proponendo soluzioni di accoglienza e sostegno. La Sapienza ha infine assicurato piena collaborazione con le autorità per chiarire le circostanze del decesso.