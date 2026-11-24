Il Tribunale di Genova ha condannato a 30 anni Fortunato Verduci per l'omicidio di Luigia Borrelli, avvenuto nel 1995. Il caso, noto come 'delitto del trapano', è stato risolto grazie alle nuove analisi genetiche. La difesa attende le motivazioni per valutare l'appello.

Una pagina buia della cronaca genovese si chiude con una sentenza di primo grado. Il Tribunale di Genova ha condannato a 30 anni di reclusione Fortunato Verduci, un carrozziere di 67 anni, ritenuto responsabile dell’omicidio di Maria Luigia Borrelli. La donna, ex infermiera che lavorava nel centro storico, fu uccisa il 5 settembre 1995 in un basso di vico degli Indoratori.

Il delitto, passato alla storia come il “delitto del trapano” per la brutalità dell’aggressione, era rimasto irrisolto per quasi tre decenni.

La dinamica dell’omicidio e la sentenza

La giudice Martina Tosetti ha accolto la richiesta di condanna avanzata dalla pm Patrizia Petruzziello, riconoscendo l’omicidio aggravato dalla crudeltà. Secondo la ricostruzione accusatoria, la vittima fu picchiata selvaggiamente e finita con quindici fori inferti con un trapano elettrico al collo e al torace.

Sono state invece escluse le aggravanti dei futili motivi e della rapina, quest’ultima dichiarata prescritta. Il processo si è svolto con rito abbreviato. La sentenza dispone inoltre una provvisionale di 150mila euro a favore della figlia della vittima, costituita parte civile.

La svolta investigativa basata sul Dna

Le indagini sono state riaperte nel 2023 grazie a tecniche di analisi scientifica moderne e a una nuova testimonianza.

Gli investigatori hanno isolato un profilo genetico maschile da reperti rinvenuti nella scena del crimine, tra cui mozziconi di sigarette. La compatibilità con un lontano parente detenuto a Brescia ha permesso di risalire a Verduci. La conferma definitiva è arrivata quando il campione biologico prelevato dal carrozziere durante un incontro in commissariato ha restituito un profilo sovrapponibile a quello trovato nel 1995, con un valore statistico considerato assoluto dagli esperti forensi.

Le reazioni delle parti processuali

Nonostante la condanna, Verduci resta formalmente libero, poiché le esigenze cautelari erano state negate dalle autorità giudiziarie competenti a trent’anni dai fatti. La difesa, rappresentata dagli avvocati Emanuele Canepa e Andrea Volpe, ha espresso perplessità sull’impianto probatorio. I legali hanno sottolineato l’assenza di tracce biologiche dell’imputato direttamente sul trapano. Come dichiarato dai difensori: “Abbiamo sostenuto svariate argomentazioni complesse da riassumere. Fra queste la principale è certamente l’assenza di tracce biologiche di Verduci sul trapano. Adesso aspetteremo di leggere le motivazioni e valuteremo il ricorso in appello”.

Di segno opposto la soddisfazione dell’avvocata Rachele De Stefanis, legale della parte civile, che ha definito la sentenza un primo passo verso la serenità per la famiglia della vittima, pur riconoscendo che la vicenda giudiziaria non è conclusa. Le motivazioni della giudice Tosetti saranno depositate entro 90 giorni, termine dopo il quale la difesa potrà decidere se impugnare la decisione davanti alla Corte d’Appello.