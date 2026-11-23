È morto dopo quasi tre mesi di agonia Giorgio Gherardi, l’89enne spinto a terra durante una lite stradale a Pavullo, nel Modenese. L’anziano era rimasto gravemente ferito dopo aver battuto la testa sull’asfalto. Con il decesso, si aggrava la posizione del giovane coinvolto nella vicenda.

La lite dopo l’incidente e la caduta fatale per l’89enne: cosa è successo il 26 agosto

I fatti risalgono alle 19 circa del 26 agosto. Secondo la prima ricostruzione riportata da La Gazzetta di Modena, l’89enne stava percorrendo via Montecuccoli alla guida della Suzuki Grand Vitara del figlio, quando avrebbe urtato un giovane di 22 anni che attraversava la strada. L’impatto, sulle cui cause indagano i carabinieri di Pavullo, avrebbe provocato al ragazzo soltanto lievi contusioni.

Dopo essersi fermato poco più avanti, Gherardi sarebbe stato raggiunto dal giovane, dando inizio a un acceso diverbio.

Durante la discussione, il 22enne lo avrebbe prima colpito a calci sulla vettura e poi spinto, facendolo cadere all’indietro e sbattere violentemente la testa sull’asfalto. L’anziano aveva riportato un grave trauma cranico con emorragia cerebrale.

Soccorso dal 118, era stato trasportato all’ospedale di Pavullo e successivamente trasferito a Baggiovara, dove era stato ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Nonostante le cure e il successivo risveglio, le conseguenze dell’incidente erano state gravissime: non riusciva più a parlare né ad alimentarsi. Dopo circa venti giorni di trattamenti intensivi e un ulteriore ricovero a Pavullo, il suo quadro clinico è progressivamente peggiorato fino al decesso.

Lite degenera, scagliato a terra sbatte la testa: morto dopo mesi di agonia

È morto dopo quasi tre mesi di agonia Giorgio Gherardi, l’89enne rimasto gravemente ferito il 26 agosto 2026 durante una lite scoppiata dopo un incidente stradale a Pavullo, in provincia di Modena. Come riportato da La Gazzetta di Modena, l’uomo si è spento sabato 21 novembre, intorno alle 16:45, nell’ospedale di Pavullo, dove era ricoverato da circa due mesi. La sua morte potrebbe aggravare la posizione giudiziaria del 22enne coinvolto nella vicenda, inizialmente denunciato per lesioni gravissime e ora potenzialmente accusato di omicidio preterintenzionale.

Originario di Vesale, Gherardi viveva da molti anni a Pavullo, dove era molto conosciuto per il suo impegno nel Circolo per anziani Bonvicini. Ne era consigliere ed era particolarmente apprezzato per le crescentine che preparava ogni sabato sera durante gli incontri tra soci. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio, con numerosi messaggi di vicinanza rivolti ai figli Gianfranco e Marilena.