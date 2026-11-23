Il caso di Garlasco è indubbiamente il più chiaccherato dalla stampa italiana, in particolare nei programmi dedicati a temi di cronaca e di stretta attualità è sempre presente, con ampi spazi dove vengono interpellate le figure di spicco di entrambe le parti interessate, il presunto colpevole Alberto Stasi e l’indagato Andrea Sempio. Il caso ha prevaricato i confini politici facendo parlare anche membri importanti del parlamento italiano.

La situazione attuale sul caso Garlasco

Attualmente il caso Garlasco vive una fase di calma apparente perché tutto l’interesse mediatico è per l’udienza preliminare di Andrea Sempio, indagato per la morte di Chiara Poggi, avvenuta nella villetta di via Pascoli il 13 agosto del 2007.

L’uomo oggi 38enne è stato amico del fratello di Chiara, Marco ed ha frequentato la casa dei Poggi.

Da parte sua ha ammesso di averla vista in casa ma di non aver mai avuto alcun rapporto con lei, complice la differenza d’età. Ciò nonostante secondo chi indaga potrebbe essere stato lui ad ucciderla, si ipotizza per un rifiuto sessuale, almeno questo è ciò su cui punta la difesa di Alberto Stasi.

Alberto Stas i ha pagato con la pena detentiva, accusato di essere l’autore della morte della sua ex fidanzata, ora gli avvocati che lo difendono si dichiarano pronti a ribaltare la sua posizione grazie ad elementi che definiscono clamorosi e che sarebbero destinati a cambiare la storia di questo caso di cronaca.

Ignazio La Russa ed il commento incredibile sul caso Garlasco

Ignazio La Russa, attuale presidente del Senato è intervenuto durante un icontro pubblico ideato da Italia Direzione Nord ed in questo contesto ha voluto esprimere la propria opinione sul delitto di Chiara Poggi.

Il commento del parlamentare è stato il seguente, come riporta The Social Post – “Mi sembra assurda questa cosa di Garlasco. Io a occhio dico che alla fine avremo due assoluzioni“. – un commento che ha fatto riflettere ma che è stato pronunciato prendendo in esame gli elementi attualmente a disposizione ovvero la mancanza di una prova piena che incrimini uno dei due per il delitto.

Secondo La Russa si tratterebbe di una sconfitta per la giustizia, in particolare considerando che qualcuno – Alberto Stasi – ha già pagato.