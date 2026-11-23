Milano, 23 nov. (askanews) – In anteprima il video di “Il battito” il nuovo singolo della band bolognese Stil Novo: un brano potente e intenso, che suggerisce di non arrendersi di fronte alle difficoltà e di ritrovare la propria resilienza.Nel suo invito ad ascoltare il battito del cuore, si presenta come la prima canzone motivazionale della rockband: “Come guerrieri andiamo là fuori, cercando sentieri e strade migliori”.Le chitarre elettriche si distendono su una cassa profonda, che vuole imitare appunto le pulsazioni del cuore.Queste sono le parole di Viames Arcuri: “L’idea di questa canzone mi è venuta in palestra, mentre cercavo una playlist adatta per il mio allenamento.

Ho pensato che, se sono un autore di canzoni, prima o poi avrei dovuto scrivere io la canzone adatta per caricarsi di energie. Ho cercato immagini e arrangiamenti primordiali, animaleschi; rispetto al mio stile più intimista, questa canzone rappresenta una fuga dalla comfort zone”Il videoclip è stato girato nell’ evocativo spazio “Binario centrale” del Dumbo di Bologna; ma parte della storyline è stata dedicata anche al mondo dello sport, e in particolare alla giovane promessa Agata Albertini.

La quindicenne (quindi nella fascia delle cadette), è già primatista nazionale Esathlon, nonché campionessa italiana negli 80 metri ad ostacoli. Al regista Simon Barletti, il compito di rendere al meglio la grinta della band e della giovane campionessa, ripresa allo stadio comunale Fausto Ferrarini di Castelfranco Emilia.Gli Stil Novo sono una band bolognese che fonde il cantautorato e il rock, guidata dai fratelli Viames e Antonio Arcuri, entrambi cantanti, chitarristi e autori di canzoni.

Il loro percorso artistico prosegue insieme ai musicisti Alessandro Maiani (mix, arrangiamenti, produzione, tastiere e loop), Fabio Biagi (batteria), Andrea Marchesi (basso) e alla cantante Luana Bellucci.