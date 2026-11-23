Manchester, (Inghilterra) 23 nov. (askanews) – Almeno 12mila persone sono state fatte evacuare dalla più grande sala coperta del Regno Unito, la Co-op Live Arena di Manchester, nel Nord-Ovest dell’Inghilterra, dopo che una “sostanza sconosciuta” è stata dispersa nell’aria durante un concerto del rapper americano Don Toliver.Poco dopo le 22 la polizia ha dichiarato lo stato d’emergenza dopo avere ricevuto alcune segnalazioni dal personale della struttura, secondo cui diverse persone avevano mostrato “sintomi oculari e respiratori”, e segni di intossicazione.

Secondo quanto spiegato più di 50 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica sul posto, mentre sono state compiute operazioni di “decontaminazione”. Il concerto è stato interrotto e i soccorritori hanno evacuato la folla. Diversi utenti hanno postato sui social video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano l’arena.È in corso un’indagine per determinare la natura della sostanza e le circostanze.