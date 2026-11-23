Monforte d’Alba, 23 nov. (askanews) – Tre territori, tre storie vitivinicole e un progetto comune: Brave Wine ha riunito a Monforte d’Alba le esperienze di Diesel Farm, Josetta Saffirio e Benanti. L’evento, ospitato dalla cantina Josetta Saffirio, ha messo in dialogo le Langhe, l’Etna e le colline venete, tre realtà accomunate da qualità, ricerca e rispetto per la terra.

Promosso da Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente del gruppo OTB, il progetto vuole valorizzare l’identità di ciascun territorio senza rinunciare alla sua evoluzione. Durante l’incontro, Rosso ha raccontato la visione del gruppo nel mondo del vino, tra tradizione, investimenti e prospettive internazionali. Un tema è stato anche l’interesse per il mercato americano, considerato un partner e un mercato sempre più attento alle eccellenze italiane.

Come ci vede l’America?, gli chiediamo.Renzo Rosso. “Ovviamente ci vede come ci vede il resto del mondo. Noi abbiamo brand in Europa bellissimi: parliamo ovviamente di Italia e Francia. È chiaro che il mondo della moda, del vino è nostro, quindi ne siamo orgogliosi e siamo orgogliosi di averlo portato in giro per il mondo.

Adesso l’America sta diventando anche un buon produttore, ha delle belle tecnologie e ha anche dei bei terreni, per cui vediamo se possiamo fare delle sinergie con loro”.Askanews. Hanno tentato di fare anche l’Amarone in California.Renzo Rosso. “Questo penso sia un po’ più difficile, perché l’Amarone è tipico del Veneto, è qualcosa di molto speciale. C’è una cultura centenaria di persone che lo fanno, che sanno come raccogliere l’uva e come farla essiccare, prima di riuscire a fare questo vino. Che non è più soltanto un vino: è qualcosa che ti dà una sensazione speciale, un vino per la celebrazione, un vino da bere in un momento di contemplazione, non necessariamente durante una pasta”.Askanews. Prima parlavamo di coraggio: Brave Wine parla da solo, ma ci vuole davvero coraggio per fare vino oggi?Renzo Rosso. “Più che coraggio, penso che ci voglia la voglia di farlo. Ci vogliono gli investimenti, bisogna credere in quello che fai e soprattutto avere una visione di dove investire, perché poi devi avere un tornaconto. Oggi investire diventa sempre più difficile, quindi, se sei bravo a gestire le aziende, fai il tuo conto economico e puoi programmare i tuoi investimenti, sicuramente puoi arrivare lontano. È un’azienda: puoi capire chi vuoi essere, quindi investire nella qualità, nel posizionamento, nei winemaker, in ciò che vuoi raggiungere. Dopo, in base a quello che vuoi arrivare a fare, devi scegliere la distribuzione adeguata e farti il tuo conto economico”.L’attenzione di Renzo Rosso per il mercato americano non è casuale: gli Stati Uniti rappresentano una delle destinazioni più importanti per il vino italiano, capace di riconoscere sia la qualità dei grandi territori sia il valore delle storie che vi si costruiscono. In questa prospettiva, Brave Wine guarda con interesse alle possibili sinergie con produttori americani, senza rinunciare all’identità e alla tradizione che rendono unici i vini italiani.Servizio di Cristina GiulianoMotaggio di Gualtiero BenatelliImmagini: askanews