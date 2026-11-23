Milano, 23 nov. (askanews) – Alla vigilia del debutto di Amatour, in programma domani, martedì 24 novembre ad Ancona Cesare Cremonini svela il palco del suo nuovo tour nei palasport. Uno spettacolo che rinuncia ai grandi schermi e sceglie un palco centrale, offrendo nuovi stimoli creativi e la possibilità di ripensare il rapporto tra artista e pubblico.

Dopo i grandi concerti negli stadi e nelle arene all’aperto, Cremonini cambia prospettiva, mettendo fisicamente la musica al centro del palazzetto. Una scelta che rappresenta anche il senso del percorso artistico intrapreso con Amateur: tornare agli strumenti, al piacere di suonare insieme, alla libertà di sperimentare. Senza la mediazione dei maxischermi, il pubblico è chiamato a vivere il concerto da prospettive differenti e a interagire in un modo nuovo rispetto ai tour precedenti.Nasce così un rock’n’roll show a cavallo tra il glam e il teatro, tra l’avanguardia e la tradizione, in cui convivono il mondo della canzone d’autore, il rock, il jazz e la recitazione.

Linguaggi diversi che Cremonini riunisce sotto il segno del pop, dando forma a uno spettacolo unico che coinvolge l’intera band e cerca nuove possibilità espressive.L’estetica dello spettacolo, progettata da Cremonini insieme allo studio Giò Forma, si ispira all’immaginario del glam rock degli anni Settanta, quando artisti come David Bowie e i KISS trasformavano il palcoscenico in un luogo di sperimentazione e libertà espressiva.

Un lavoro che Cremonini porta avanti insieme alla squadra creativa che lo accompagna da oltre quindici anni, con cui ha costruito e trasformato nel tempo l’identità dei suoi spettacoli.Sul palco una formazione di 14 musicisti, con la direzione musicale di Alessandro “Doc” De Crescenzo e la presenza del sassofonista statunitense Donny McCaslin, già al fianco di David Bowie nella realizzazione di Blackstar e tra i protagonisti di Amateur.Questa la band che sarà sul palco di Amatour: Donny McCaslin (sax solista), SIG (polistrumentista), Nicola “Ballo” Balestri (basso), Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre e direzione musicale), Andrea Morelli (chitarre), Andrea Fontana (batteria), Giovanni Boscariol (pianoforte e tastiere), Leonardo Caligiuri (pianoforte e tastiere), Jury Magliolo (cori e chitarra acustica), Gianluigi Fazio (cori). Sezione fiati: Andrea Ferrario (sax e arrangiamenti fiati), Matilde Gori (tromba), Federico Pierantoni (trombone), Matteo Valentini (sax baritono).Le date_ 24 novembre – Ancona, Palaprometeo (Data zero – sold out)27 novembre – Bologna, Unipol Arena (sold out)28 novembre – Bologna, Unipol Arena (sold out)30 novembre – Bologna, Unipol Arena (sold out)2 dicembre – Bologna, Unipol Arena4 dicembre – Bologna, Unipol Arena (sold out)5 dicembre – Bologna, Unipol Arena6 dicembre – Bologna, Unipol Arena9 dicembre – Torino, Inalpi Arena10 dicembre – Torino, Inalpi Arena12 dicembre – Torino, Inalpi Arena15 dicembre – Milano, Unipol Forum16 dicembre – Milano, Unipol Forum18 dicembre – Milano, Unipol Forum (sold out)19 dicembre – Milano, Unipol Forum (sold out)21 dicembre – Milano, Unipol Forum