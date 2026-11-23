Antalya, 23 nov. (askanews) – Nessun accordo sull’abbandono dei combustibili fossili e la COP31 si è chiusa tecnicamente con un fallimento, nonostante le ulteriori giornate di negoziato: i Paesi sostenitori del petrolio e della sua economia non hanno cambiato posizione e la bozza di documento proposto è stata respinta, anche dell’Unione europea.”Abbiamo sempre sottolineato che questo processo rispetta la volontà delle parti – ha detto il presidente della Conferenza ONU, Murat Kurum -.

Abbiamo fatto tutto il possibile; in definitiva, non abbiamo imposto questo testo a nessuno, né abbiamo esercitato pressioni su alcuno con un approccio del tipo ‘prendere o lasciare’. In aula vi sono parti che si oppongono a questo testo, e constatiamo che non vi è alcun accordo in merito. Pertanto, tali decisioni non sono state adottate”.Fallimento si diceva, ma per chi ha votato contro la bozza si tratta in realtà di un momento significativo, nel quale molte nazioni hanno rifiutato quello che era percepito come un accordo pesantemente al ribasso sul tema del clima.

“Credo che oggi sia stata davvero un’ottima giornata per il multilateralismo e per questo processo – ha detto Jennifer Morgan, già inviata per il Clima della Germania – perché un gruppo di Paesi si è fatto avanti per respingere una proposta negativa che, in tema di cambiamenti climatici, avrebbe fatto fare al mondo un passo indietro anziché in avanti.

Ed è importante opporsi ai Paesi che antepongono i propri profitti derivanti dal petrolio alle vite delle persone”.Insomma la crisi di questa COP potrebbe essere anche l’occasione per un cambio di passo e di paradigma per le conferenze sul clima, che prenda atto di una realtà molto difficile e di opposizioni molto chiare, anche in tema di giustizia climatica. “Questa bozza – ha aggiunto Harjeet Singh, strategic advisor della Fossil Fuel Treaty Initiative – non offriva nulla alle persone, ma garantiva tutto a chi inquina; l’abbiamo respinta con fermezza e siamo davvero lieti di vedere come anche altri paesi l’abbiano rifiutata. Abbiamo ascoltato le posizioni dell’Unione Europea, delle Isole Marshall, del Ghana e di altri: di fatto, tale proposta avrebbe concesso all’industria dei combustibili fossili una sorta di licenza per continuare a inquinare, senza prevedere alcuna risorsa per le popolazioni che già subiscono gli impatti del cambiamento climatico”.Adesso la speranza è che da questa ipotesi di un nuovo multilateralismo nasce qualcosa di differente, qualcosa che sappia incanalare le aspettative e i bisogni di miliardi di persone reali, oggi qui, sul pianeta Terra.