Matera, 23 nov. (askanews) – Medici, ricercatori e pazienti riuniti a Matera per fare il punto sulle nuove frontiere terapeutiche contro i linfomi. L’incontro, promosso da AIL (Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma) all’Mh Hotel di Borgo Venusio, ha riunito pazienti, familiari e caregiver per offrire un aggiornamento sia sugli aspetti scientifici della patologia sia sulle concrete esigenze assistenziali.”Questo seminario per i pazienti Ail con linfoma si inserisce in un progetto realizzato dall’Ail nazionale, in collaborazione con le sezioni locali, per dare loro la possibilità di interloquire direttamente con gli ematologi che li hanno in cura e avere informazioni sia sugli aspetti scientifici della patologia, sia su quelli più concreti e a loro vicini, cioè gli aspetti assistenziali” ha dichiarato Alberto Fragrasso, Presidente AIL Matera.Al centro dei lavori i progressi della ricerca: le nuove terapie cellulari e i farmaci innovativi stanno progressivamente affiancando la tradizionale chemio-immunoterapia.”Questo è un momento magico, che definiamo una vera rivoluzione nel trattamento dei linfomi.

Stiamo infatti abbandonando la vecchia chemio-immunoterapia, che ci ha dato grande soddisfazione ma anche degli effetti collaterali. Soprattutto per le forme in ricaduta abbiamo nuovi farmaci che fino a sei anni fa non esistevano e stiamo portando avanti la terapia cellulare, che consiste nello sfruttare le stesse cellule del paziente, ingegnerizzarle e reinfonderle contro la sua malattia” ha aggiunto Maurizio Martelli, Professore ordinario di Ematologia Università La Sapienza di Roma.Presentati anche i dati italiani dell’indagine della Lymphoma Coalition.”Come Ail facciamo parte di un network internazionale che raggruppa oltre cento associazioni di pazienti nel mondo, la Lymphoma Coalition.

Questa organizzazione promuove ogni due anni un sondaggio che indaga su vari aspetti della vita di un paziente affetto da linfoma: dal percorso diagnostico a quello di cura, fino agli effetti collaterali, compresi quelli della sfera emotiva e psicologica” ha concluso Berardino Porfirio, Responsabile nazionale Gruppo pazienti linfoma AIL.Un confronto diretto tra specialisti e territorio per promuovere la diagnosi precoce e migliorare la presa in carico dei pazienti.