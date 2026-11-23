Milano, 23 nov. (askanews) – Il ritorno sulla Luna è uno degli obiettivi del prossimo futuro e tra chi sta lavorando per renderlo possibile c’è anche l’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano, scelto come pilota per la missione preparatoria Artemis III. Lo abbiamo incontrato al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, dove ha tenuto un incontro pubblico per raccontare la nuova missione.”Io sono da sempre un grande fan della missione Apollo 9 – ha detto Parmitano ad askanews – e qualche settimana fa ho incontrato Russell Schweickart, il pilota della missione Apollo 9 e con lui condivido questo pensiero che forse tra le missioni Apollo, tra gli astronauti dell’Apollo, quelli di Apollo 9 sono tra i meno visibili, sono tra i meno conosciuti, però quella missione ha permesso di gettare le basi per quello che poi sarebbe stato l’allunaggio.

Io spero che la missione Artemis III un giorno verrà considerata da chi è del mestiere come me, da chi viene dalla sperimentazione, magari dai ranghi dei piloti sperimentatori come me, per quello è stata: una missione veramente diversa, veramente importante perché sono 15 giorni di intensissimo lavoro di sperimentazione con tutta una serie di eventi che verranno fatti per la prima volta”.L’agenzia spaziale europea gioca un ruolo di primo piano nel progetto Artemis III e Parmitano è il primo astronauta europeo a prendere parte a queste missioni che, la storia ce lo ha insegnato, sono decisive per rendere realmente possibili poi le conquiste spaziali che tutti ricordiamo.

“Sono grato di poter essere tra quelli che contribuiranno a questo grande passo nell’esplorazione spaziale – ha aggiunto Parmitano – È una sfida entusiasmante, è una sfida che oggi si concretizza nel lavoro con i vari ingegneri con i quali collaboro quotidianamente nella ridisegnazione dei nostri sistemi, di interfaccia con il software, con l’hardware, anche dell’astronave Orion, insieme al mio comandante Randy Bresnik, anche lui è un pilota sperimentatore ed è un progetto estremamente entusiasmante”.

Per il Museo della Scienza e della Tecnologia l’evento con Parmitano è parte di un’attenzione allo spazio che ormai è diventata centrale nel progetto. “Per noi – ci ha detto Luca Reduzzi, curatore della collezione Astronomia e Spazio del Museo della Scienza e della Tecnologia – è un momento molto importante, perché ricordiamoci che la prossima missione sarà fondamentale per il desiderio di tornare sulla Luna. È una missione che dal punto di vista tecnologico dovrà fare dei test molto precisi e dare dei risultati molto precisi. Quindi il fatto che venga presentata al museo ovviamente ci gratifica molto. Peraltro il museo spesso presenta temi legati all’esplorazione dello spazio nel corso dell’anno e questo è uno dei tanti esempi”.E se un pezzo di Luna è già esposto nel museo milanese, la prossima tappa è rivedere degli uomini sulla superficie del nostro satellite e, quando accadrà, il merito sarà anche di chi ha sperimentato e lavorato per creare le condizioni perfette per farlo succedere.