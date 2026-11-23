Baku, 23 nov. (askanews) -“Elly Schlein si è arruolata nell’Internazionale delle tasse, mentre noi andiamo a promuovere in giro per il mondo le imprese italiane per far crescere la nostra economia, lei è andata a Parigi per imparare come tassare le imprese italiane e far decrescere la nostra economia”.Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando da Baku, dove partecipa al business forum Italia-Azerbaigian, rispondendo alla segretaria del Pd Elly Schlein.Schlein, a margine del ‘Paris summit agaist international oligarchy’, aveva dichiarato: “Noi a differenza del governo Meloni non alzeremo le tasse sul ceto medio.

Hanno portato la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni, noi invece vogliamo discutere di come far contribuire in modo più equo chi ha più di 100 milioni”.