Venezia, 22 nov. (Askanews) – La 61esima Biennale d’arte – “In Minor Keys”, di Koyo Kouoh. – si è chiusa a Venezia con 714.015 visitatori, nonostante tre settimane in meno di apertura rispetto alle precedenti edizioni, e con il record delle partecipazioni nazionali, arrivate a 100. Per l’istituzione veneziana si tratta di “un successo”, che “conferma il gradimento e la fiducia del pubblico italiano e internazionale per le attività promosse in questi anni”.Queste dichiarazioni soddisfatte arrivano comunque al termine di un’edizione che ha vissuto moltissime difficoltà, a partire dalla scomparsa della curatrice Koyo Kouoh un anno prima dell’apertura di “In Minor Keys”.

Il progetto è stato portato avanti, coraggiosamente e con senso istituzionale, dal suo gruppo di collaboratori, ma la mancanza ha ovviamente pesato. E poi una serie quasi innumerevole di problemi: dalle partecipazioni di Russia e Israele alle dimissioni della giuria internazionale, che non ha assegnato i Leoni, che si è deciso di attribuire con il voto dei visitatori; dalle manifestazioni di protesta a sostegno di Gaza alle polemiche per l’assenza di artisti italiani nella mostra.

Nei fatti tutto ciò ha fatto passare pesantemente in secondo piano il progetto di Koyo e la visione diversa che molti degli artisti della mostra internazionale hanno portato. Ed è stato un peccato.Ora che la Biennale ha chiuso appare chiaro che le vicende dei padiglioni di Russia e Israele avrebbero potuto essere gestite diversamente, come è altrettanto evidente che si tratta di situazioni politiche che da anni (in un caso da secoli) nessuno è mai riuscito a risolvere a livello geopolitico.

La Biennale del presidente Buttafuoco ha fatto delle scelte, che sono contestabili e si possono legittimamente ritenere sbagliate, ma che sono state inserite nella volontà di dare più autonomia all’istituzione, di immaginare uno spazio dell’arte almeno in parte autonomo rispetto a quello della pura politica. Forse, nell’architettura della Biennale ancora basata sulle partecipazioni nazionali, questo tentativo diventa impossibile o velleitario, magari perfino strumentale in certi casi, ma è compito del cronista registrarlo e darne conto.In quest’ottica se c’è una cosa che più di altre ha senso ricordare della Biennale di Koyo Kouoh e della sua squadra di curatori è proprio avere costruito la mostra internazionale in maniera lontanissima dalle logiche dei padiglioni curati dai governi, nell’aver dato lo spazio principale a voci che nel mondo reale sono spesso silenziate dal potere o del capitale, dalla geografia o dal mercato. Poi è ovvio che molti degli artisti della mostra sono attori dello stesso mercato, per fortuna, ma la sensazione è che, seguendo quella parola-chiave lasciata dall’ex presidente Paolo Baratta, si sia anche continuato a cercare di dare visibilità al “desiderio di arte”, che viene da New York con la benedizione delle grandi gallerie, ma anche da villaggi del Maghreb o dalla foresta tropicale.