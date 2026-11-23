Milano, 23 nov. (askanews) – “Il Principe d’Egitto – Il Musical” arriva al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 25 novembre al 13 dicembre 2026. Lo spettacolo tratto dall’omonimo film d’animazione della DreamWorks, è un vero e proprio kolossal, con un allestimento imponente e ben 50 persone in scena.Il musical si avvale delle musiche di Stephen Schwartz, compositore vincitore di tre premi Oscar e autore di alcune tra le colonne sonore più celebri del panorama internazionale e tra i brani iconici spicca “When You Believe”, vincitore dell’Oscar per la Miglior Canzone Originale, resa celebre dalle interpretazioni di Whitney Houston e Mariah Carey.A guidare il cast di questa nuova produzione è Riccardo Maccaferri nel ruolo di Mosè, affiancato da Lorenzo Tognocchi nei panni di Ramses e Giulia Sol in quelli di Tzipporah.

Completano il cast Michelle Perera (Yocheved/Miriam), Gipeto (Faraone Seti/Jethro), Fabrizio Corucci (Hotep), Daniela Pobega (Regina Tuya) e Matilde Guidotti (Nefertari).La regia è di Federico Bellone, tra i più autorevoli registi del musical contemporaneo, già protagonista dei successi italiani de Il Fantasma dell’Opera e Anastasia il Musical.