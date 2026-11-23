Incidente mortale a Bondeno, violento scontro tra Mercedes e Volkswagen: muore a 16 anni Noemi Paltrinieri, ferite gravemente la zia e la cugina, entrambe ricoverate in prognosi riservata.

Un violento incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre lungo la provinciale 69 Virgiliana, a Ponte Rodoni, frazione di Bondeno, in provincia di Ferrara. Nello scontro tra una Mercedes Classe A e una Volkswagen Scirocco ha perso la vita Noemi Paltrinieri, una ragazza di appena 16 anni. La giovane viaggiava insieme alla zia e alla cugina quindicenne, entrambe rimaste ferite e ricoverate in ospedale.

Incidente a Bondeno, morta Noemi Paltrinieri: lo scontro frontale tra due auto

Aveva compiuto 16 anni da appena dieci giorni Noemi Paltrinieri, la ragazza morta in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 21 e domenica 22 novembre a Ponte Rodoni, frazione di Bondeno, in provincia di Ferrara. La giovane si trovava a bordo di una Mercedes Classe A insi eme alla zia di 54 anni, alla guida, e alla cugina di 15 anni.

Le tre stavano percorrendo la strada provinciale 69 Virgiliana in direzione Ferrara quando, poco prima della mezzanotte, la vettura si è scontrata con una Volkswagen Scirocco che procedeva nel senso opposto, verso Bondeno. L’impatto, avvenuto a breve distanza dal centro abitato, è stato particolarmente violento. Noemi viaggiava sul sedile posteriore e, nonostante l’intervento dei soccorritori, è morta sul posto a causa delle gravi lesioni riportate.

La famiglia, residente proprio a Ponte Rodoni, si trovava ormai vicino a casa.

Incidente a Bondeno, le condizioni dei feriti e le indagini sulla dinamica dello schianto

Nell’incidente sono rimaste ferite anche le altre tre persone coinvolte. La zia di Noemi e la figlia quindicenne sono state trasportate all’ospedale Sant’Anna di Cona, dove sono state ricoverate con prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, nessuna delle due sarebbe in pericolo di vita. Meno preoccupanti le condizioni del ventottenne alla guida della Volkswagen, residente a Santa Bianca, accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Cento.

Intanto i carabinieri stanno lavorando per chiarire le circostanze dello schianto. Tra le ipotesi iniziali, riportate dalla stampa locale, c’è quella che la Scirocco possa aver oltrepassato la linea di mezzeria, finendo nella corsia occupata dalla Mercedes. Saranno gli accertamenti a stabilire se sia effettivamente avvenuto. Non si escludono altre eventualità, tra cui una distrazione, un malore o un colpo di sonno, oltre a possibili criticità legate alla visibilità e alle condizioni dell’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e un’automedica, affiancati dai vigili del fuoco di Bondeno e da una squadra proveniente da Ferrara, che hanno lavorato per estrarre gli occupanti dagli abitacoli e mettere in sicurezza le vetture. Entrambe le automobili sono state sequestrate per consentire ulteriori verifiche.