Un uomo di 66 anni è stato aggredito a colpi di ombrello nel pomeriggio di domenica 22 novembre 2026 in piazzale Maciachini, a Milano, nei pressi di un fast food. L’aggressore è un connazionale di 63 anni. Entrambi sono cittadini cinesi e, secondo quanto emerso finora, la discussione tra i due sarebbe degenerata in aggressione.

Il soccorso e il ricovero

I passanti hanno sentito le urla e visto l’uomo riverso a terra, all’angolo con via Imbonati, quindi hanno allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono intervenuti alle 17.15 e hanno trovato il 66enne in arresto cardiaco. Il paziente è stato trasportato con manovre di rianimazione al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è ricoverato nel reparto di Rianimazione neurochirurgica in pericolo di vita.

Il 63enne e le indagini

Il 63enne, identificato come Jinguao Z., è stato rintracciato e fermato dai militari del nucleo radiomobile, intervenuti sul posto, e portato in caserma. È accusato di lesioni aggravate. Secondo quanto riferito, si sarebbe anche allontanato dopo l’aggressione per poi tornare in un secondo momento, e per questo gli viene contestata anche l’omissione di soccorso.

Risulta denunciato a piede libero.

Gli investigatori hanno sentito quattro testimoni, tra cui il figlio del sessantatreenne. Aggressore e vittima abitano entrambi a poca distanza dal luogo dell’aggressione, in stabili diversi di via Imbonati.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria dipenderanno dagli esiti clinici del ricoverato, le cui condizioni restano gravi.