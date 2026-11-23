Per più di 24 ore medici e operatori sanitari sono rimasti chiusi in un reparto maternità. Il direttore generale dell'OMS chiede la fine dei combattimenti.

I combattimenti in corso nella Repubblica Democratica del Congo hanno interrotto il lavoro di un ospedale vicino all’area del focolaio di Ebola. Il direttore generale della World Health Organization (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato l’allarme domenica e ha chiesto la pace.

Il focolaio è nell’est del paese, un’area che da più di trent’anni è segnata dalla violenza.

I gruppi armati controllano parti del territorio e rendono difficili i trasporti verso le zone più remote, dove servono farmaci e personale.

Il reparto maternità come rifugio

Secondo Tedros, i combattimenti vicino a un ospedale nella provincia dell’Ituri hanno disturbato la risposta all’epidemia e costretto operatori sanitari e partner umanitari a rifugiarsi all’interno di un reparto maternità per più di 24 ore.

Il direttore generale ha scritto su X che i combattimenti sono iniziati il giorno precedente, in una zona vicina a quella in cui l’Ebola è comparso per la prima volta.

Tedros ha affermato che la situazione mette a grave rischio pazienti, famiglie e operatori sanitari. L’OMS sta lavorando con i partner umanitari per organizzare un’uscita sicura per il personale bloccato nella struttura e chiede che ospedale, personale e pazienti siano protetti.

Ha aggiunto che la pace è la migliore medicina.

Un’epidemia ancora fuori controllo

Al 17 novembre l’OMS registrava 5.678 morti su 11.613 casi nella RDC, la più grande e letale epidemia di Ebola mai registrata nel paese. L’epidemia, dichiarata a metà maggio, è ancora fuori controllo. L’OMS ha spiegato sabato che, pur con qualche area in lieve calo, la trasmissione resta elevata nel complesso del paese.

Le province più colpite sono l’Ituri e il Nord Kivu, entrambe nell’est. Nei primi giorni di novembre uomini armati, ritenuti legati a un gruppo affiliato all’ISIL (ISIS), hanno assaltato alcuni villaggi del Nord Kivu uccidendo decine di persone e costringendo i pazienti con infezione confermata o sospetta a fuggire. Nella stessa zona il gruppo armato M23 ha conquistato città chiave dell’est, complicando il trasporto delle risorse sanitarie. L’Africa CDC ha affermato che l’epidemia non è ancora sotto controllo.

Non è ancora noto quando il personale rimasto nel reparto maternità potrà lasciare la struttura. Il rischio per il personale sanitario e per i pazienti resta quello descritto dall’OMS, mentre la risposta all’epidemia procede con l’ospedale in una zona di combattimento.