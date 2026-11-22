Un uomo di 51 anni ha ucciso la moglie di 53 anni e le due figlie, di 17 e 16 anni, poi si è tolto la vita. Prima del gesto, una delle figlie era riuscita a chiamare aiuto, ma purtroppo la polizia è arrivata sul posto troppo tardi.

Un uomo di 51 anni ha ucciso la moglie di 53 anni e le due figlie, di 17 e 16 anni, poi si è tolto la vita. Prima del gesto, una delle figlie era riuscita a chiamare aiuto, ma purtroppo la polizia è arrivata sul posto troppo tardi. I dettagli di questa strage familiare.

Strage familiare, uccide la moglie e le due figlie, poi si toglie la vita: “Papà ha una pistola e vuole ucciderci”

A West Lafayette, nello Stato dell’Indiana, negli Stati Uniti, un uomo di 51 anni, Thomas Tkach, ha ucciso la moglie di 53 anni, Julie, e le due figlie, Katharyn e Lauren, di 17 e 16 anni, prima di togliersi la vita sparandosi un colpo di pistola alla testa. La tragedia si è consumata lo scorso 18 novembre, a dare l’allarme una delle figlie, che poco prima di essere uccisa era riuscita a chiamare il 911, riferendo, stando a quanto si apprende, che il padre aveva una pistola e minacciava di uccidere l’intera famiglia.

Poco dopo la comunicazione si è interrotta, con l’operatore che nel segnalare quanto accaduto avrebbe anche detto di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco. Quando i soccorsi e le autorità sono giunti sul posto, hanno trovato morti tutti i componenti della famiglia.

Uccide moglie e due figlie e si suicida: indagini in corso

Sono in corso le indagini per far piena luce su quanto accaduto in Indiana, dove un uomo ha ucciso sia la moglie che le due figlie, prima di togliersi la vita. Dai primi esami autoptici, è emerso che sia la moglie che le due figlie sono morte a causa di diversi colpi di arma da fuoco. Al momento è ignoto il movente del folle gesto di Thomas Tkach, dipendente dell’ufficio dello sceriffo della contea di Tippecanoe, lavorava come agente penitenziario. La moglie invece era docente alla Purdue University. Le figlie invece frequentavano la Harrison High School, dove è stato messo a disposizione un supporto psicologico per gli studenti. Da quanto si apprende pare che le due ragazze fossero già state vittima di violenza domestica, ma al momento non c’è nulla di confermato. Sono in corso le indagini.