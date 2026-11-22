(Adnkronos) - Lutto nel mondo della televisione italiana. È morto a 69 anni Massimo Martelli, autore televisivo, sceneggiatore e regista che nel corso della sua carriera ha firmato numerosi programmi di successo della Rai e collaborato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. A dare notizia del...

(Adnkronos) – Lutto nel mondo della televisione italiana. È morto a 69 anni Massimo Martelli, autore televisivo, sceneggiatore e regista che nel corso della sua carriera ha firmato numerosi programmi di successo della Rai e collaborato a diverse edizioni del Festival di Sanremo. A dare notizia della scomparsa sono stati, a partire da questa notte, amici e colleghi sui social, dove si moltiplicano i messaggi di cordoglio per uno dei professionisti più apprezzati del piccolo schermo.

Tra i primi a ricordarlo gli autori Federico Taddia e Pietro Gaelotti (con cui aveva collaborato per decenni da ‘Quelli che il calcio’ al Festival di Sanremo): “Che strazio, Massimo – ha scritto sui social Taddia – Che me ne faccio di quel quaderno dei progetti già metà pieno? E i racconti su Bologna? Non dovevamo vederci a cena questa settimana per scrivere quella cosa?”.

“Ciao Massimo – è il messaggio postato da Galeotti – avremo tempo di raccontare il tuo talento, la tua generosità, la tua umanità. Adesso devo fare i conti con la tua insopportabile mancanza. Ti voglio bene, fratellone”.

Nato a Bologna il 27 giugno 1957, dopo gli studi al Dams e il corso di sceneggiatura con Suso Cecchi D’Amico, Martelli ha costruito una lunga carriera dietro le quinte della televisione italiana, lavorando con protagonisti come Fabio Fazio, Claudio Baglioni, Amadeus e Fiorello.

Tra i suoi lavori più noti figurano ‘Anima mia’, ‘Radio 2 Social Club’ e numerosi progetti legati al Festival di Sanremo. Da regista aveva firmato la regia di ‘Bar Sport’, film del 2011 tratto dall’omonimo romanzo del 1976 di Stefano Benni. Martelli era anche direttore artistico del Festival del Cinema più Piccolo del Mondo, una rassegna cinematografica che si svolge a Castelnuovo dell’Abate (in Val d’Orcia, provincia di Siena).

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