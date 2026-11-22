Formula 1, l'ordine d'arrivo del Gp Las Vegas e le classifiche dei Mondiali

Formula 1, l'ordine d'arrivo del Gp Las Vegas e le classifiche dei Mondiali

(Adnkronos) - Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas. Oggi, domenica 22 novembre, il pilota olandese della Red Bull ha trionfato nel terzultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 precedendo le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarto posto per Andrea Kimi Antonelli e disas...