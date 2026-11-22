Camminata metabolica cos'è, come farla e programma base

Camminata metabolica cos'è, come farla e programma base

La camminata metabolica punta a rendere più intensa una normale passeggiata. Ecco postura, ritmo, piano di quattro settimane e le varianti più diffuse, dal fartlek al trend 6-6-6.

La camminata metabolica è un metodo che mira a rendere la camminata più impegnativa per aumentare il dispendio energetico. Secondo il materiale di una realtà specializzata in sport, si tratta di una camminata potenziata con movimenti specifici e controllati, nata negli anni Novanta come riabilitazione post-traumatica e poi entrata nei programmi di allenamento degli atleti d’élite.

Chi si chiede se la camminata veloce faccia dimagrire trova qui i parametri indicati per i programmi di dimagrimento.

Il Fitness Director di Men’s Health osserva che il termine “metabolico” viene aggiunto a molte mode del fitness in modo un po’ vago. Riconosce però un valore nel metodo: camminare richiede quasi mai attrezzature specifiche né un cambio d’abbigliamento, e rappresenta un’alternativa alla corsa per chi non ama l’impatto o non ha ancora la forma per correre a lungo.

Benefici dichiarati e differenze dalla camminata normale

Il materiale attribuisce alla camminata metabolica un aumento dell’EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption), cioè un consumo energetico elevato anche dopo l’allenamento, che può durare fino a 24-48 ore. Gli studi citati indicano un dispendio calorico fino al 30% superiore rispetto alla camminata ordinaria.

La velocità tipica va da 6 a 8 chilometri orari, contro i circa 5 km/h della camminata abituale, con 130-140 passi al minuto. L’intensità consigliata è il 65-75% della frequenza cardiaca massima, soglia che favorisce l’uso dei grassi come fonte di energia. In termini di equivalenti metabolici, la camminata tradizionale vale circa 3-4 MET, quella metabolica può arrivare a 6-7 MET. Per tenere sotto controllo il ritmo si suggerisce un cardiofrequenzimetro o un’app dedicata.

Postura, respirazione e scarpe

La colonna mantiene le curve naturali, con capo allineato e sguardo all’orizzonte. Il tallone tocca per primo il suolo, seguito dal rotolamento del piede fino all’avampiede. L’estensione dell’anca va enfatizzata per attivare i glutei e le ginocchia restano leggermente flesse. Le braccia oscillano a circa 90 gradi, in opposizione alle gambe, con spalle rilassate e gomiti vicini al corpo.

La respirazione prevede inspirazione dal naso per 3-4 passi ed espirazione dalla bocca per altri 3-4. Quanto alle calzature, si indicano modelli con ammortizzazione intermedia, drop contenuto e sufficiente flessibilità.

Il piano per principianti nelle prime settimane

La progressione è graduale:

Prima settimana: tre sessioni da 20 minuti, alternando 3 minuti di camminata metabolica e 2 di camminata normale.

tre sessioni da 20 minuti, alternando 3 minuti di camminata metabolica e 2 di camminata normale. Seconda settimana: quattro sessioni da 25 minuti, con intervalli di 4 minuti metabolici e 1 di recupero.

quattro sessioni da 25 minuti, con intervalli di 4 minuti metabolici e 1 di recupero. Terza settimana: quattro sessioni da 30 minuti.

quattro sessioni da 30 minuti. Fine del primo mese: tre-quattro sessioni settimanali da 30-40 minuti continuativi.

Vanno rispettati i giorni di recupero e i segnali del corpo, aumentando intensità e durata con gradualità per prevenire sovrallenamento e microtraumi.

Le varianti: negative split, fartlek, rucking e 6-6-6

Men’s Health propone sei strategie. Nel negative split si sceglie il tempo disponibile, si cammina al ritmo più sostenuto possibile per metà del tempo, poi si torna indietro impiegando meno tempo dell’andata. Nel fartlek si alternano tratti di camminata veloce tra punti di riferimento, come i lampioni, e tratti di recupero con respirazione controllata. Il rucking prevede di camminare con uno zaino carico.

Un altro approccio è la camminata 6-6-6, trend di TikTok presentato come evoluzione del Cozy Cardio: si cammina alle 6 (del mattino o del pomeriggio) per 60 minuti, con 6 minuti di riscaldamento. Esiste anche una versione basata sulle impostazioni del tapis roulant.