Il nostro viaggio alla scoperta delle nuove figure che incarnano lo spirito di Heidi ci conduce questa settimana da Michael Nuzzi. Il tema centrale, prendendo spunto dalla sua intensa attività in alpeggio, è quello profondo dell’accoglienza.

Heidi, lo spirito

In Heidi, il valore dell’accoglienza si manifesta con una forza trasformativa, intesa come un atto di apertura, ascolto e condivisione capace di superare pregiudizi, diffidenze e solitudini.

Non si tratta solo di ospitalità fisica, ma di un vero e proprio “mettersi in gioco” per riconoscere e valorizzare l’altro, creando ponti emotivi e connessioni umane autentiche. Nel romanzo ci sono diverse forme di accoglienza, il cui filo conduttore è la montagna.

La trasformazione del Nonno: inizialmente burbero e isolato, il Nonno compie il suo atto di accoglienza verso Heidi, un gesto che segna la sua profonda riapertura al mondo.

La solitudine si dissolve in una relazione affettuosa e paternale. L’altruismo di Heidi: la protagonista incarna l’accoglienza nella sua forma più pura, tendendo la mano agli altri senza aspettarsi nulla in cambio. La forza di questo valore risiede nella condivisione delle cose semplici.

L’accoglienza della diversità e della fragilità: Heidi accoglie ogni persona che incontra, da Peter e la sua famiglia fino a Clara Seseman.

La sua accoglienza è soprattutto emotiva: la conduce sulla montagna, aiutandola a superare le sue insicurezze e la disabilità fisica, infondendole una nuova gioia di vivere e un senso di libertà. Infine, la montagna come rifugio accogliente: la natura alpina stessa, nel racconto, funge da ambiente salutare, rigenerante e accogliente, offrendo pace e libertà.

Vita d’alpeggio in Valle d’Aosta: l’esperienza di Michael Nuzzi a Pra Oursie

L’attività di Michael Nuzzi si svolge nell’Alpeggio di Pra Oursie, situato nel comune di Champdepraz, all’interno del Mont Avic Natural Park.

Michael, dopo aver iniziato con l’allevamento di circa 50 capre, ha vinto il bando per l’alpeggio nel 2001 e ha scelto di dedicarsi a tempo pieno a questa attività dopo un periodo come casaro dipendente.

L’alpeggio è un luogo di residenza estiva stabile per la famiglia, che scende a valle solo per lo stretto necessario, data l’assenza di una strada percorribile. L’accesso infatti è consentito solo a piedi: circa 35-40 minuti di cammino dalla frazione Covarey di Champdepraz.

Formaggi d’alpeggio in Valle d’Aosta: produzione e vendita diretta

L’attività produce latte e formaggio quotidianamente, utilizzati sia per la ristorazione offerta agli ospiti sia per la vendita diretta nel punto vendita in alpeggio.

La produzione si concentra sulla toma classica, pura mucca, pura capra e formaggi misti. Una parte significativa della produzione viene portata a valle, con carichi che possono raggiungere i 400-600 kg, spesso gestiti tramite elicottero.

A valle la commercializzazione avviene direttamente al mercato del venerdì mattina a Issogne.

Ospitalità in alpeggio: soggiorno e accoglienza per gli ospiti

L’alpeggio è il cuore della vita di Michael Nuzzi, della moglie Alessandra e delle due figlie, Anaëlle e Aline, che trascorrono l’intera estate in quota, felici di questa vita a contatto con la natura e con le persone di passaggio.

L’ospitalità in montagna è garantita con l’offerta di alloggio: l’alpeggio dispone infatti di due camere con bagno.

Turismo esperienziale in Valle d’Aosta: il progetto Pasteurs

Michael Nuzzi è un convinto sostenitore del valore dell’accoglienza come mezzo per far conoscere la montagna e il lavoro dell’alpeggiatore. L’attività è attivamente coinvolta nel progetto Pasteurs, un’iniziativa che incarna perfettamente l’ideale dell’accoglienza educativa.

Il progetto invia ragazzi volontari, spesso provenienti da contesti urbani o senza esperienza agricola. I volontari ricevono vitto e alloggio in cambio di aiuto nell’attività agricola, che include lo spostamento e il controllo degli animali e il montaggio e smontaggio delle reti.

Economia civile e valorizzazione del territorio alpino

L’esperienza in alpeggio offre ai volontari una prospettiva profondamente positiva sull’allevamento. In alpeggio, gli animali vivono all’aperto, sono trattati con cura e, a differenza degli allevamenti intensivi, ogni animale ha un nome ed è riconosciuto.

La vita in montagna è caratterizzata dall’assenza di traffico, dalla quiete e dal buio completo notturno, esperienze che si rivelano nuove e rigeneranti per i visitatori. Il progetto di Michael e della sua famiglia è un esempio concreto di economia civile, in cui l’accoglienza diventa un valore strategico capace di trasformare la diversità tra città e montagna in risorsa, favorendo la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile.

Inarpa 2026: la salita in alpeggio con Michael Nuzzi

Per chi vuole conoscere questa esperienza, l’appuntamento è per inizio giugno con l’Inarpa, la tradizionale salita in alpeggio insieme a Michael, alla sua famiglia e ai suoi adorati animali. Questa esperienza rappresenta oggi uno dei più autentici esempi di turismo di montagna in Valle d’Aosta, tra natura, tradizione e accoglienza.