Affitti: Di Leonardo (SoloAffitti), ‘forte la domanda, ma pesa timore morosità’

“Le locazioni turistiche rappresentano solo una quota limitata del mercato, circa un decimo del totale. Spesso i proprietari scelgono questa formula per tutelarsi dal rischio di morosità e dalle difficoltà legate agli sfratti: è più un tema di fiducia che di reale carenza di abitazioni”. Son...

“Le locazioni turistiche rappresentano solo una quota limitata del mercato, circa un decimo del totale. Spesso i proprietari scelgono questa formula per tutelarsi dal rischio di morosità e dalle difficoltà legate agli sfratti: è più un tema di fiducia che di reale carenza di abitazioni”. Sono le parole di Paolo Di Leonardo, Ufficio Studi SoloAffitti e Area Manager Centro Sud, intervenendo al Senato in occasione di RentVolution, l’iniziativa dedicata all’evoluzione del mercato delle locazioni, durante la presentazione del 17° Rapporto sulle locazioni di SoloAffitti.

https://www.youtube.com/watch?v=lesGnNH_cb8