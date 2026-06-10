Taormina Film Festival, Anna Valle madrina: la Sicilia mi appartiene

Taormina (Me), 10 giu. (askanews) – Anne Valle, madrina del 72esimo Taormina Film Festival, alla vigilia della serata d’apertura al Teatro Antico ha parlato del suo ruolo in questa edizione, della Sicilia, a cui “sente di appartenere”, ha raccontato e di una regista che ama e che è protagonista al festival in veste di presidente di giuria, Jane Campion.”Visto che la sicilianità è un tema importante di questa edizione hanno pensato a me – ha detto – io sono siciliana di adozione fin da adolescente, essendo figlia di una siciliana questa terra mi appartiene e sento di appartenerle in qualche modo”.

“In questa edizione porterò sì lo sguardo di una addetta ai lavori ma anche di una persona che ha voglia ancora di guardare a un film o a un corto con stupore, come una tavola bianca su cui scrivere ancora delle emozioni” ha aggiunto l’attrice.E parlando delle star in arrivo a Taormina: “Ho avuto l’opportunità di incontrare e spero di poter ancora parlare con la presidente di giuria, la regista Jane Campion, che ha saputo creare dei personaggi femminili indimenticabili, almeno tre che io ho amato tantissimo, basta pensare a ‘Lezioni di piano’ o a ‘Il potere del cane’, il suo modo di fare cinema mi è sempre piaciuto” ha detto ad askanews.