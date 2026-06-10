AI, Benifei (Pd): “Non ripetere errore social: regole per tecnologia al servizio delle persone”

“Con i social media abbiamo evitato di regolare per anni e oggi rincorriamo danni prevedibili: con l’intelligenza artificiale non vogliamo ripetere lo stesso errore”. Lo ha detto l’eurodeputato Brando Benifei (Pd) a margine del workshop STOA al Parlamento europeo su civic AI e partecipazione...

“Con i social media abbiamo evitato di regolare per anni e oggi rincorriamo danni prevedibili: con l’intelligenza artificiale non vogliamo ripetere lo stesso errore”. Lo ha detto l’eurodeputato Brando Benifei (Pd) a margine del workshop STOA al Parlamento europeo su civic AI e partecipazione dei cittadini. Benifei ha richiamato l’AI Act, spiegando che nei casi d’uso più sensibili come sanità, pubblica amministrazione, giustizia e lavoro, servono verifiche su qualità dei dati, cybersicurezza e controllo umano.

https://www.youtube.com/watch?v=DAz-bMCq2lE