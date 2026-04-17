Miart, alcune gallerie: Sadie Coles HQ, Poggiali e Traffic Gallery

Milano, 17 apr. (askanews) – Fiera Milano presenta la trentesima edizione di miart, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea diretta da Nicola Ricciardi che si svolge dal 17 al 19 aprile 2026. La sezione principale Established accoglierà i visitatori al Level 0 della South Wing di Allianz MiCo. 111 gallerie attraversano con libertà il Novecento e il presente, mettendo in dialogo maestri dell’arte moderna e ricerche contemporanee, oltre a progettualità vicine al design da collezione e d’autore.

Ecco le esposizioni di Sadie Coles HQ, Galleria Poggiali e Traffic Gallery.