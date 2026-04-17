Ichnusa Metodo lento: la birra che riscopre il valore del tempo

Milano, 17 apr. (askanews) – Si chiama Metodo Lento e già il nome dice molto sul suo carattere: l’ultima birra di Ichnusa mette al centro il tempo. Più lenta la fermentazione, più disteso il modo di gustarsi la vita. Non a caso per il lancio la birra sarda, del gruppo Heineken, ha scelto di indagare il rapporto tra gli italiani e i ritmi quotidiani, che non è sempre stato idilliaco ma che sta migliorando, come attesta l’analisi condotta da Astraricerche sul tempo ritrovato.”Negli ultimi 30 anni il rapporto fra gli italiani e il tempo non è stato un rapporto positivo, è stato un rapporto in qualche modo conflittuale, di fatica, di tentativo di trovare il giusto tempo – ha raccontato Cosimo Finzi, direttore di Astraricerche – Questa ricerca mostra che qualcosa sta cambiando.

Probabilmente è un effetto della pandemia, che ci ha portato a ripensare il rapporto col tempo, ma in generale a un ripensamento collettivo. È interessante notare che il 46% degli italiani dice di essere in controllo del proprio tempo, di riuscire a gestire il proprio tempo come vuole, ed effettivamente più della metà è soddisfatta del proprio ritmo, del proprio tempo”Un’evoluzione che Ichnusa intercetta con la sua nuova lager, dove il tempo lento diventa un ingrediente specifico del processo produttivo, dando vita a una birra dal gusto accessibile e versatile in diverse occasioni di consumo.Ichnusa metodo lento è la nuova nata del birrificio di Assemini.

È una birra che ha richiesto il giusto tempo per crearla, ha richiesto una ricerca e ci ha portato a una scelta che è stata quella di lavorare e di dare il giusto tempo al processo di fermentazione – ha spiegato Leo Gasparri, responsabile comunicazione Ichnusa – Questo ha portato a una birra che è molto gustosa, molto rinfrescante e che soprattutto ci permette di parlare di un qualcosa che secondo noi è molto prezioso, cioè il tempo”.Non è un caso che dall’indagine Astraricerche emerga come la birra in compagnia sia una forma del “tempo ritrovato” per il 54% degli italiani, un tempo in cui si rallenta e ci si dedica a sè stessi e ai propri cari.

“Gli italiani stanno migliorando il loro rapporto con il tempo, anche se siamo in una società del tutto e subito – ha proseguito Gasparri – E’ venuto, anche alla luce un dato che ci è piaciuto tantissimo, e cioè che gli italiani, nei momenti in cui vogliono godersi il tempo, un tempo di qualità, mettono quasi al primo posto il bersi una birra con gli amici, anche più, per esempio, di spegnere il telefono e rimanere in totale silenzio. La birra ancora rappresenta quindi un momento di qualità, un momento di per stare con se stessi o con gli amici per godersi il tempo”.Metodo Lento, che completa la gamma delle cinque birre Ichnusa, ha scelto Milano per il lancio, uscendo dal birrificio di Assemini dove dal 1912 si producono tutte le birre sarde di Heineken. Un modo per portare sul “continente” come direbbero gli isolani la propria cultura del tempo: “Ichnusa lancia un prodotto che parla del giusto tempo e per gli italiani, nel mondo del food e del beverage, il giusto tempo è qualcosa di molto interessante. È impressionante, praticamente tutti la vorrebbero provare e sono comunque incuriositi da tutto ciò – ha affermato Finzi – L’altro aspetto è che noi abbiamo fatto una parte di interviste in Sardegna per cercare di capire se c’è una differenza fra chi vive in Sardegna e chi vive nel resto dell’Italia. Ebbene sì, c’è una cultura in Sardegna del giusto tempo, che non è una cultura della lentezza, ma è una cultura del trovare il giusto ritmo, del ritrovare il proprio tempo corretto”.E gli italiani questo lo sanno: dall’aperitivo vista mare al tramonto ad Alghero al silenzio nel Supramonte o una cena in Barbagia è questo il senso del tempo lento per loro.