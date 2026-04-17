L'attore rivelazione Théodore Pellerin è "Nino", in sala dal 30 aprile

Roma, 17 apr. (askanews) – “Nino”, il film di Pauline Loquès interpretato da Théodore Pellerin, ha vinto i César per la Miglior Opera prima e il Miglior Attore, oltre al Gran Premio della Giuria alla Festa del Cinema di Roma, e ora arriva nei cinema italiani, il 30 aprile. L’attore, che aveva avuto anche il premio come Migliore Attore Rivelazione della Semaine de la critique all’ultimo festival di Cannes, è venuto a Roma a presentarlo.

Pellerin interpreta un giovane parigino che alla vigilia del suo ventinovesimo compleanno viene travolto da una notizia devastante. Quella vita fatta di decisioni rimandate, indolenza, un po’ di passività, riceve uno scossone. In quel momento di grande confusione e paura anche i più piccoli accadimenti assumono un valore inatteso: le chiacchiere con gli amici di sempre, l’incontro con un’ex, un confronto con la madre.

“Quando preparavamo il film la regista mi ha detto: non devi fare niente. – ha raccontato l’attore – Poi ho capito: Nino all’inizio è in uno stato di passività, si lascia portare dalle cose. In effetti è la storia di un personaggio che ritorna a vivere quando gli annunciano che ha una malattia: è quasi obbligato a uscire di casa, vivere la città, incontrare le persone e parlare.

Una sorta di processo di liberazione della parola e della sessualità, un nuovo slancio verso la vita”. Théodore Pellerin, nato in Canada 29 anni fa, dopo il successo di “Nino” ha già girato due film e lo vedremo presto accanto a Marion Cotillard in “Milo” di Nicole Garcia e nel nuovo, attesissimo, film di Tom Ford “Cry to Heaven”, girato in parte a Roma.