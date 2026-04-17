Milano, 17 apr. (askanews) – In anteprima il video “Sono nato funky” di Max Corfini prodotto da Francesco Comunale per l’etichetta Highlights. “La musica è un soffio tra ugola e orecchie, è quella che apre a praterie di gioia nel pentagramma e, spesso, provoca benessere, anche fisico”. Così Max Corfini annuncia il suo ritorno sulla scena discografica.Il brano non è solo una canzone, ma una vera e propria dichiarazione d’identità.

Nato inizialmente come un progetto pensato per Sos Villaggi dei bambini, il pezzo trova oggi una nuova veste sonora, capace di unire l’energia del groove classico alle sfumature del domani.”Racconto la mia essenza – spiega Max Corfini – e lo faccio con un sorriso inarrestabile. È un passo nel passato guardando al futuro, perché non c’è tecnologia nelle mie armonie, ma solo sonorità abitate dal domani”.

“Sono nato funky” descrive un percorso artistico e umano in cui il funky diventa una filosofia di vita, la quotidianità fatta di divertimento e positività che ha sempre permesso all’artista di fare la differenza. “Ognuno di noi ha la sua storia, questa è la mia”, conclude Corfini.Il ritorno di Max Corfini poggia su basi solide e una carriera piena di esperienze di prestigio.

Per sei anni è stato una delle voci dei New Trolls, colonna portante del prog-pop italiano, e ha calcato i palcoscenici dei più importanti teatri come protagonista del musical “Dracula”, la grande opera prodotta da David Zard.Negli ultimi anni, Corfini ha consolidato il suo legame con il grande pubblico anche attraverso il piccolo schermo: da due stagioni, infatti, realizza in collaborazione con la Rai le popolari “Pagelle di Max” in occasione del Festival di Sanremo, confermandosi un osservatore attento e ironico dell’universo melodico italiano.Con “Sono nato funky”, Max Corfini invita l’ascoltatore a immergersi in un suono autentico, in cui la musica torna a essere uno strumento di pura gioia e benessere condiviso.