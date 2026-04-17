Nella mattinata di ieri, giovedì 16 aprile 2026, si è verificato l'ennesimo incidente sul lavoro: i dettagli.

Ennesimo incidente sul lavoro. Questa volta siamo a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, quando ieri mattina, 16 aprile 2026, si è verificato uno scontro tra carrelli ferroviari nel cantiere Tav. Cinque in tutto gli operai coinvolti. I dettagli.

Incidente nel cantiere Tav: scontro tra carrelli ferroviari

Intorno alle ore 8.30 di ieri mattina, giovedì 16 aprile 2026, si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro.

Siamo a Lonato del Garda, nel Bresciano, dove, per cause ancora al vaglio, nel cantiere Tav si è verificato un tamponamento a bassa velocità tra due carrelli ferroviari impegnati nelle operazioni di lavoro. Per l’esattezza l’episodio, come si legge su BresciaToday.it, è avvenuto nell’area alle spalle dello stabilimento Feralpi Group, all’altezza di via Faccendina.

Cinque gli operai coinvolti, sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri di Desenzano e gli operatori del servizio PSAL dell’Ats, al fine di capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Scontro tra carrelli ferroviari nel cantiere Tav: 5 operai feriti nell’incidente

Come visto ieri mattina c’è stato un incidente nel cantiere Tav, due carrelli ferroviari si sono scontrati a bassa velocità mentre erano impegnati nelle operazioni di lavoro.

Ancora al vaglio le cause. Cinque gli operai coinvolti, due di loro, di 47 e 49 anni, sono stati ricoverati in ospedale, uno in codice verde a Desenzano, l’altro in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Entrambi non sarebbero in gradi condizioni.