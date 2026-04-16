A14 in tilt dopo il ribaltamento di un’autocisterna: tratto chiuso e viabilità paralizzata tra Castel San Pietro e San Lazzaro.

Nel pomeriggio di oggi un grave incidente stradale ha coinvolto un mezzo pesante sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, causando la chiusura del tratto interessato e forti ripercussioni sulla viabilità. Il ribaltamento di un’autocisterna che trasportava una sostanza pericolosa ha reso necessario un intervento immediato dei soccorsi e l’adozione di misure di sicurezza su larga scala.

Si ribalta autocisterna con liquido infiammabile sull’a14

Stando a quanto riportato da Bologna Today, attorno alle 16 di oggi, giovedì 16 aprile, un’autocisterna si è ribaltata sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, in prossimità del chilometro 26 in direzione nord, nei pressi di San Lazzaro di Savena. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo dopo un impatto con un camion, anche se in alcuni rilievi viene indicato come incidente autonomo.

Il veicolo trasportava una grande quantità di etere, una sostanza altamente infiammabile e quindi particolarmente pericolosa, rendendo la situazione da subito critica.

Si ribalta autocisterna con liquido infiammabile: chiuso tratto di A14, acqua agli automobilisti

Intorno alle 16:15 è stato disposto lo stop al traffico nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, in entrambe le direzioni di marcia, con conseguenti forti disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco del comando di Bologna, con dieci mezzi complessivi tra cui quattro autobotti, supportati da personale NBCR specializzato, oltre alla Polizia Stradale, ai soccorsi sanitari e meccanici e agli operatori di Autostrade per l’Italia della Direzione 3° Tronco. È previsto anche l’arrivo del nucleo travasi dei vigili del fuoco di Venezia.

Le operazioni di messa in sicurezza e gestione del carico sono ancora in corso, mentre si registrano code significative: circa 8 chilometri verso Bologna e 6 chilometri in direzione Taranto. Lungo il tratto interessato è in corso anche la distribuzione di acqua agli automobilisti fermi. Per chi viaggia verso Bologna, viene consigliata l’uscita a Castel San Pietro con rientro in A14 a San Lazzaro, percorrendo la SS9 Via Emilia; percorso inverso per chi è diretto verso Ancona, con uscita obbligata a San Lazzaro di Savena. Anche la viabilità sulle strade alternative risulta fortemente congestionata.