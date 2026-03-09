Terribile incidente questa mattina, 9 marzo 2025, intorno alle ore 11.20 sulla A4 a Monastier, nel tratto compreso tra i caselli di Meolo-Roncade e San Donà di Piave. Coinvolte due autocisterne.

Terribile incidente sulla A4: camion carico di gas si ribalta, colonna di fumo altissima

Questa mattina intorno alle ore 11.20 si è verificato uno spaventoso incidente stradale sulla A4 a Monastier, nel tratto compreso tra i caselli di Meolo-Roncade e San Donà di Piave. Un camion carico di gas si è ribaltato dopo l’impatto con un’autocisterna. Secondo appunto le prime ricostruzioni, una delle due autocisterne trasportava fenolo, ovvero un composto chimico derivato dal benzene, l’altra invece trasportava anidride carbonica ma era quasi vuota. Il tir carico di fenolo avrebbe tamponato l’altra autocisterna ferma in corsia di emergenza, forse a causa di un problema ai freni. Dopo l’impatto il mezzo ha preso fuoco, con una densa e altissima colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi, con diverse squadre dei Vigili del Fuoco dai distaccamenti di San Donà, Mestre, Motta di Livenza e Portogruaro, con il supporto del gruppo Nbcr. In volo l’elicottero Drago dei vigili del fuoco.

L’autista del camion che si è ribaltato sulla A4 è riuscito a uscire da solo dal mezzo e ha cercato di domare le fiamme in attesa dei soccorsi. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale in elicottero, le sue condizioni non sarebbero gravi. Al fine di eseguire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, il tratto sull’A4 tra Meola e San Donà è stato chiuso.