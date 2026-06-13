Tragedia sfiorata a Modena all’Istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola. Uno studente ha minacciato con una pistola a pallini un professore.

“Ridammi le sigarette o sparo”, studente punta una pistola a pallini contro il professore

Attimi di paura per un professore dell’Istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola di Modena. Uno studente gli ha puntato una pistola a pallini contro la tempia intimando di spararlo se non gli avesse dato le sigarette.

“Dammi le sigarette o sparo”, avrebbe detto il giovane impugnando una pistola giocattolo.

L’episodio è avvenuto lo scorso 21 maggio in classe, durante le ore di lezione, con il professore alla cattedra, preso alle spalle da un gruppo di studenti.

E’ quanto si vede da un video che ha filmato il tutto. Uno di questi studenti gli avrebbe puntato la pistola a pallini alla tempia. La pistola era una riproduzione fedele di un’arma vera, è quanto riporta la Gazzetta di Modena.

I provvedimenti

A seguito della vicenda il professore ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e informato il dirigente scolastico.

L’Istituto sta mantenendo massimo riserbo sui provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti, in particolare modo verso il ragazzo che ha impugnato la pistola.

Lo stesso istituto scolastico di Modena era finito al centro delle cronache per un incontro di boxe organizzato da alcuni studenti durante la ricreazione, poi, quest’ultimi sono stati esclusi dagli scrutini.