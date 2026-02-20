Allarme a scuola a Primavalle: minore con pistola a salve identificato dai carabinieri

Intervento dei carabinieri in una scuola di Primavalle dopo la segnalazione di uno studente armato con una pistola a salve priva di tappo rosso; l'arma è stata sequestrata e il minore riaffidato ai genitori con notifica all'autorità giudiziaria minorile

Presenza di pistola a scuola a Primavalle

Un episodio ha destato preoccupazione tra docenti e studenti. In una scuola superiore di Primavalle, quartiere di Roma, è stata segnalata la presenza di un ragazzo con una pistola.

L’arma è risultata una pistola a salve priva del caratteristico tappo rosso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e provveduto al sequestro.

Le autorità scolastiche hanno comunicato la dinamica agli investigatori. I Carabinieri hanno identificato il giovane, un minore, e hanno ricostruito le fasi principali anche grazie a una registrazione realizzata da un altro studente.

La vicenda è stata segnalata all’Autorità giudiziaria minorile, come previsto dalla normativa vigente.

Come si è svolto l’intervento

La chiamata alla centrale è partita dopo che alcuni giovani hanno segnalato il comportamento minaccioso di un coetaneo. I militari hanno raggiunto l’istituto e hanno effettuato le verifiche d’identità. Nel corso dell’ispezione è stata rinvenuta una pistola a salve priva del tappo rosso di riconoscimento. L’assenza del tappo ha aumentato la percezione di pericolo tra studenti e personale scolastico, determinando una gestione dell’intervento orientata a evitare il panico.

Identificazione e sequestro dell’arma

I carabinieri hanno sequestrato l’arma per gli accertamenti tecnici previsti. Il giovane è stato identificato come minorenne e la vicenda è stata segnalata all’Autorità giudiziaria minorile, come previsto dalla normativa vigente. L’arma è stata catalogata come pistola a salve e sarà sottoposta a ulteriori verifiche per chiarire le circostanze del possesso e la reale pericolosità percepita dalle persone presenti.

Le accuse e le testimonianze

Dalle ricostruzioni delle forze dell’ordine, il minore avrebbe puntato la pistola verso un compagno di classe, configurando una minaccia. Un altro studente ha ripreso la scena con il proprio telefono, fornendo agli investigatori un elemento utile per le indagini. Il video è stato acquisito dalle autorità competenti e sarà esaminato per chiarire la dinamica dei fatti.

Il ruolo dei testimoni e del materiale video

La registrazione ha accelerato le procedure di identificazione e di ricostruzione dell’episodio. Gli inquirenti considerano il filmato un elemento probatorio rilevante per valutare il comportamento del ragazzo. Le verifiche serviranno a stabilire eventuali responsabilità disciplinari o penali, nel rispetto delle tutele previste per i minori.

Contestualmente, le autorità valuteranno la necessità di acquisire ulteriori testimonianze e riscontri tecnici. Il materiale audiovisivo sarà oggetto di analisi per determinare la sequenza degli eventi e la percezione della pericolosità da parte delle persone presenti.

Provvedimenti a carico del minore e comunicazioni alle famiglie

L’elemento audiovisivo sarà esaminato per chiarire la dinamica degli eventi e la percezione del rischio da parte dei presenti. Successivamente il ragazzo è stato identificato e accompagnato in caserma per le formalità di rito. I carabinieri hanno informato i genitori, ai quali il minore è stato riconsegnato nelle more degli accertamenti.

Gli investigatori hanno notificato i fatti all’autorità giudiziaria minorile, che deciderà eventuali provvedimenti. La scuola ha avviato le procedure interne previste per casi analoghi, comprese le verifiche disciplinari e il supporto psicologico per studenti e personale coinvolti. Le misure adottate mirano a garantire la tutela degli alunni e la regolare prosecuzione delle attività didattiche.

Tempi e responsabilità

La segnalazione tempestiva e l’intervento coordinato hanno consentito la gestione rapida dell’episodio e la ripresa delle attività didattiche.

Le autorità sottolineano l’importanza di comunicare immediatamente comportamenti sospetti per tutelare l’incolumità degli studenti e del personale scolastico.

Sarà compito dell’autorità giudiziaria minorile valutare la responsabilità del minore e, se necessario, adottare le misure ritenute appropriate.

Implicazioni e prevenzione

Il caso evidenzia come la presenza di una replica di arma priva di elementi distintivi possa essere percepita come minacciosa e generare allarme collettivo.

Scuole e forze dell’ordine richiamano l’urgenza di programmi di sensibilizzazione rivolti a studenti e famiglie, volti a prevenire il porto di oggetti potenzialmente inquietanti.

I programmi dovrebbero promuovere comportamenti responsabili, migliorare la percezione del rischio e chiarire le conseguenze giuridiche e disciplinari connesse a tali condotte.

Si prevede l’esame dell’elemento audiovisivo acquisito per ricostruire la dinamica dell’episodio e orientare le eventuali misure successive.

L’episodio a Primavalle conferma la necessità di una stretta collaborazione fra istituzioni scolastiche, famiglie e forze dell’ordine per garantire ambienti educativi sicuri e intervenire tempestivamente nelle situazioni di rischio. Si attendono gli esiti dell’esame dell’elemento audiovisivo acquisito, utili per ricostruire la dinamica e orientare eventuali misure successive.