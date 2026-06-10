Un grave incidente stradale si è verificato in queste ore a Terni, nella zona di Gabelletta, coinvolgendo due auto in uno scontro frontale. Il bilancio è pesante: quattro persone ferite e un decesso, con dinamica ancora al vaglio delle autorità.

Schianto frontale nella zona di Gabelletta: dinamica dell’incidente e primi soccorsi

Questa mattina, intorno alle 9.30, in via Gabelletta a Terni, nei pressi di strada del Mulino (zona vicina anche all’incrocio con strada di Porete e all’area del Conad), si è verificato un violento incidente stradale frontale tra due vetture: una Volkswagen Polo guidata da una giovane donna di 25 anni residente in città e una Peugeot Partner Tepee con a bordo quattro persone.

Le due auto viaggiavano in direzioni opposte, una verso Terni e l’altra verso San Gemini, quando, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate con grande violenza, provocando gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale sanitario con tre ambulanze e un’automedica. I pompieri hanno lavorato per estrarre alcuni occupanti rimasti incastrati tra le lamiere, mentre la polizia locale e la polizia di Stato hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità, con la temporanea chiusura del tratto stradale e l’intervento anche di una ditta specializzata per la messa in sicurezza della carreggiata.

Violento incidente frontale a Terni: morto 42enne, quattro i feriti

Come riportato da Il Tirreno, a bordo della Peugeot viaggiava un nucleo familiare: il conducente, un uomo di 79 anni, la moglie di 75 anni, il figlio 42enne con disabilità e un nipote minorenne di circa dieci anni. Ad avere la peggio è stato proprio il 42enne, trasportato d’urgenza all’ospedale “Santa Maria” di Terni, dove è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate.

Restano invece in condizioni molto critiche i due anziani genitori, mentre il bambino ha riportato ferite meno serie e non sarebbe in pericolo di vita. Anche la conducente della Volkswagen è stata soccorsa e trasferita in ospedale insieme agli altri coinvolti.

Il bilancio complessivo è quindi di un morto, due feriti gravi e altre due persone ferite in condizioni meno serie. La salma del 42enne è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni, che ha avviato gli accertamenti necessari per chiarire con precisione la dinamica dell’impatto e le eventuali responsabilità.