Martina De Ioannon, lacrime e confessioni dopo UeD: "Ho avuto paura che non m...

Martina De Ioannon, lacrime e confessioni dopo UeD: "Ho avuto paura che non m...

Dopo mesi di silenzi e indiscrezioni, Martina De Ioannon ha deciso di raccontare il lato più fragile del periodo vissuto dopo la fine della storia con Ciro e l’inizio della relazione con Gianmarco Steri. L’ex tronista di UeD ha parlato delle paure nate dalle critiche ricevute e del timore che i giudizi esterni potessero mettere in dubbio la sua sincerità.

“Ho avuto paura che non mi credesse”. UeD, la confessione in lacrime di Martina De Ioannon

Il percorso di Martina De Ioannon dopo Uomini e Donne è stato accompagnato non solo dalla popolarità, ma anche da un periodo particolarmente delicato dal punto di vista emotivo. L’ex tronista ha raccontato, durante una diretta su TikTok, il peso delle tante voci nate dopo la fine della relazione con Ciro Solimeno e l’inizio della storia con Gianmarco Steri.

Tra le sue maggiori preoccupazioni c’era quella di non riuscire a far comprendere la propria sincerità al nuovo compagno, condizionata dalle accuse e dai giudizi circolati sul suo conto.

Con la voce commossa, Martina ha ammesso: “Avevo paura che lui non potesse credere alla mia buona fede”. L’ex tronista ha spiegato di aver vissuto mesi difficili, tenendo dentro un dolore che non aveva mai raccontato apertamente: “Questa cosa veramente mi ha fatto stare tanto male in questi mesi e non ne ho mai parlato”.

Il timore più grande era che Gianmarco potesse dare più peso ai commenti esterni che ai sentimenti costruiti insieme, soprattutto dopo le insinuazioni secondo cui il suo comportamento avrebbe potuto ripetersi anche nella nuova relazione. “Guarda che poi lo fa anche con te”, sarebbe stato uno dei messaggi ricevuti dal ragazzo secondo quanto riferito dalla stessa ex tronista.

Le critiche erano nate soprattutto dopo la conclusione del suo percorso televisivo, quando Martina aveva scelto Ciro Solimeno per poi interrompere la relazione pochi mesi più tardi e avvicinarsi a Gianmarco, inizialmente la sua “non scelta”.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: una relazione che guarda al futuro

Nonostante il periodo complicato e le difficoltà affrontate, oggi il rapporto tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembra essere più forte che mai. L’ex tronista ha infatti raccontato che la coppia sta vivendo una fase serena, tanto da aver già compiuto passi importanti come la convivenza. A distanza di oltre sei mesi dall’inizio della loro storia, i due sembrano concentrati sulla costruzione di un futuro insieme.

Durante la diretta, Martina ha anche scherzato sulla possibilità delle nozze, lasciando trasparire tutto il suo entusiasmo per il futuro della coppia: “Il matrimonio? Ci sto lavorando, lo tartasso tutti i giorni e gli chiedo quando mi fa la proposta”. Secondo il suo racconto, Gianmarco reagirebbe con ironia alle sue continue richieste, ma lei resta fiduciosa: “Lui ride e svaga, ma arriverà: ormai siamo marito e moglie e basta”.

Dopo le polemiche iniziali, la coppia sembra quindi aver trovato il proprio equilibrio, mettendo al centro il rapporto costruito lontano dai giudizi esterni.

@martiegiam Marti sempre con te💗@MARTIDEIOANNON. #martinadeioannon #gianmarcosteri #perteeee ♬ sonido original – Letras